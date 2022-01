Angénieux liefert Optimo Ultra Compact aus

Die ersten 37-102 Optimo Ultra Compact Vollformat-Zoomobjektive haben das Werk in Saint-Héand verlassen.

Nach der ersten Ankündigung bei den Filmfestspielen in Cannes im vergangenen Juli und einer weltweiten Präsentation in New York durch Band Pro im vergangenen September gibt Angénieux nun bekannt, dass die ersten 37-102 Optimo Ultra Compact Vollformat-Zoomobjektive das Werk im französischen Saint-Héand verlassen haben. Die neuen Optimo Ultra Compacts werden also bald an Filmsets zu sehen sein.

Das 37-102 gehört zu einer neuen Serie von zwei Optimos, zu denen auch ein 21-56 mm Objektiv gehört. Zusammen mit dem Optimo Ultra 12X und der Optimo Prime Serie bilden diese leichten Objektive eine komplette Angénieux High-End-Vollformatlösung des französischen Herstellers.

Die neue Vollformat-Serie der Optimo High-End-Kompaktzoom-Objektive ist das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung mit hochpräziser Optik und Mechanik für das Kino. Das 37-102 und das 21-56 sind die direkten Nachfolger der kultigen und von der Academy ausgezeichneten Optimo-Objektive 15-40 und 28-76, die seit mehr als 15 Jahren die treuen Begleiter der Kameraleute sind. Schritt für Schritt werden sie sie ersetzen.