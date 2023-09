Lawo beim Ravenna Festival

BH Audio liefert beim Ravenna Festival klangliche Qualität und Innovation mit dem Mischpult Lawo mc²36 und D&B SoundScape.

Das jährlich stattfindende Musikfestival im italienischen Ravenna ist bekannt für ein abwechslungsreiches Programm aus Oper, klassischer Musik, Tanz, Jazz und anderen Musikgenres. Es bildet im Juni und Juli den kulturellen Höhepunkt in der Stadt. Bei Konzerten in den Hallen und Open-Air-Bühnen ist sowohl bei der Beschallung als auch für die Tonaufnahmen eine makellose Tonqualität von überragender Bedeutung. BH Audio ist als Audiotechnikpartner des Festivals von Beginn an für das Klangerlebnis verantwortlich und stellt sich mit seiner Expertise jedes Jahr dieser Herausforderung.

Bereits seit Jahrzehnten arbeitet Massimo Carli von BH Audio mit dem Ravenna Festival zusammen und erinnert sich an das ständige Streben nach klanglichen Verbesserungen. In enger Zusammenarbeit mit dem visionären Team des Festivals um die Gründerin Cristina Mazzavillani Muti suchte BH Audio gemeinsam mit dem renommierten italienischen Toningenieur Massimiliano Salin stets nach innovativen Lösungen, um den Ton an den verschiedenen Veranstaltungsorten zu perfektionieren.

Ein wichtiger Meilenstein war die Entscheidung für das mc²36 von Lawo, auch als dieses Mischpult erst dabei war, sich im Live-Bereich einen Namen zu machen. Die bemerkenswerte Klangqualität des mc²36 Live-Pults, sein intuitives Layout, seine flexiblen Setup-Optionen und die nahtlose Integration in Workflows überzeugten Carli auf der ganzen Linie. Seine Erfahrungen mit dem Lawo mc²36 und dessen einzigartige Fähigkeiten fasst Carli so zusammen: »Es gibt derzeit kein anderes Live-Pult auf dem Markt, das mir diese Freiheit und Qualität bietet.«

Dabei hebt Carli die Flexibilität des Pults bei der Kanalverwaltung und der Vorbereitung der Pultkonfiguration hervor – ein entscheidender Faktor bei der Anpassung an dynamische Veränderungen und kurzfristige Anpassungen, die bei Live-Events unvermeidlich sind. Die nahtlose Anpassungsfähigkeit der Konsole ermöglicht es Carli, das Setup vor dem Konzert genauestens abzustimmen, ein deutlicher Vorteil, »denn bei dieser Art von Jobs hast Du nie einen wirklichen Soundcheck«, lacht er.

Das mc²36 MKII bietet 256 Verarbeitungskanäle, verfügbar sowohl bei 48 als auch bei 96 kHz, und unterstützt ST2110, AES67, Ravenna und Ember+. Es bietet eine I/O-Kapazität von 864 Kanälen mit lokalen Anschlüssen, darunter 3 redundante IP-Netzwerkschnittstellen, 16 Mikrofon/Line-Eingänge in Lawo-Qualität, 16 Line-Ausgänge, 8 AES3-Ein- und Ausgänge, 8 GPI/O-Anschlüsse und ein SFP-MADI-Port. Zu den Bedienelementen gehören Button-Glow- und berührungsempfindliche Drehregler, farbige TFT-Faderstrip-Displays, LiveView™ Video-Thumbnails und hochpräzise 21,5-Zoll-Full-HD-Touchscreens. Die integrierte Loudness-Control entspricht dem ITU-Standard 1770 (EBU/R128 oder ATSC/A85) und bietet Peak- und Lautheitsmessung für einzelne Kanäle sowie für Summenbusse.

Aufgrund seiner umfangreichen Erfahrung bei Welttourneen und mit renommierten Künstlern ist Carli von den herausragenden Qualitäten des mc²36 MkII überzeugt: »Für mich gibt es keine echte Alternative zum mc²36 MkII.«

In einem weiteren, innovativen Schritt experimentierten Carli und Salin damit, die D&B SoundScape Software in das Lawo Pult zu integrieren. Dabei erkannten sie, dass sie durch die Kombination dieser Technologien das Hörerlebnis des Konzertpublikums weiter optimieren konnten, indem sie dadurch einen harmonischen Klangraum erschufen. Das Ergebnis war atemberaubend und bereicherte die Klanglandschaft des Festivals an den verschiedenen Locations. Die Testresultate führten zur Entscheidung, dieses Konzept zu übernehmen. So kam es noch vor der offiziellen Einführung von D&B SoundScape zum Einsatz dieser Software beim Ravenna Festival 2013 – ein weiterer entscheidender Moment in der audiotechnischen Entwicklung des Festivals.

Carli geht auf die Besonderheiten der Installation ein: »Die Verwendung von Ravenna/AES67 macht das Setup im Vergleich zu früher sehr ’sauber‘.« Diese Technologie ermöglicht eine nahtlose Kommunikation zwischen dem mc²36 MkII und dem D&B SoundScape DS100 Prozessor, wodurch der Signalfluss optimiert wird. Carli leitet 128 Direktausgänge Post-Fader vom mc²36 zu den DS100-Prozessoren, die wiederum Lautsprecher über die AES/EBU-Ausgänge ansteuern. Die Einbeziehung eines Tracking-Systems, das die Positionen der Künstler dynamisch an das DS100 überträgt, steigert das Erlebnis noch mehr.

Die vertrauensvolle Partnerschaft zwischen Carli und dem Ravenna-Festival ist auch nach Jahren trotz der sich ständig ändernden Anforderungen ungebrochen. Für das notwendig gewordene Online-Streaming der Festivalkonzerte suchte Carli nach einer Lösung, die Ravenna-IP-Technologie des mc²36 MkII mit dem von D&B SoundScape verwendeten Dante-Protokoll zu vereinen. Die Lösung fand er mit dem Einsatz des Lawo Power Cores, der über eine Dante-Karte verfügt, wodurch sich diese Technologien effektiv vereinen lassen und eine umfassende Redundanz des gesamten Setups gewährleistet ist.

Das Lawo mc²36 MkII Mischpult ist ein unersetzlicher Bestandteil der klanglichen Reise des Ravenna Festivals geworden, das unermüdlich nach höchster Audioqualität strebt. Wie Massimo Carli bestätigt, ist dieses Pult nicht nur ein technisches Meisterwerk, sondern ein Eckpfeiler klanglicher Innovation und künstlerischen Ausdrucks.

Firmenvideo zum immersiven Audiosystem Soundscape von D&B.