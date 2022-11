Angénieux: »Full Pack« für Optimo Ultra Compact Zooms

Das »Full Pack« der neuesten Zooms von Angénieux enthält Full-Frame- und U35-Rear-Optics, kann also auch mit der Alexa 35 verwendet werden.

Die Zooms der Baureihe Optimo Ultra Compact decken die Brennweiten von 37 – 102 und 21 – 56 mm ab. Beide hat Angénieux konstruktiv mit Interchangeable Rear Optics ausgestattet, man kann also den hinteren Teil der Zooms relativ einfach austauschen. Das »Full Pack« umfasst nun sowohl eine Vollformat- wie eine U35-Rear-Optic. Damit können die Optimo-Ultra-Compact-Zooms perfekt an Vollformatkameras verwendet werden, aber sie passen mit der U35-Rear-Optic auch an das Open Gate der neuesten Arri-Kamera Alexa 35.

Bestückt man die Optimo-Ultra-Compact-Zooms mit der U35-Rear-Optic, verändert sich natürlich der Brennweitenbereich, und im Open-Gate-Betrieb werden die Zooms dann zu einem 28 – 76 T 2.2 und einem 16 – 42 T 2.2.

Die neue Vollformat-Serie der kompakten Optimo-Zooms sei das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung mit hochpräziser Optik und Mechanik für das Kino, erläutert der Hersteller. Das 37 – 102 und das 21 – 56 sind demnach die direkten Nachfahren der ikonischen und ausgezeichneten Optimo-Objektive 15 – 40 und 28 – 76, die seit mehr als 15 Jahren die treuen Begleiter vieler Kameraleute sind.

Diese neue Generation von High-End-Objektiven ist vollständig für das FF/VV-Format und Open Gate konzipiert. Die Objektive sind relativ leicht und kompakt, sie gehören zu den leichtesten vergleichbaren Zooms auf dem Markt. Die Optimo-Ultra-Compact-Objektive sind aus Sicht von Angénieux die perfekte Ergänzung zu den Optimo Ultra 12X und der Optimo Prime Serie. Sie sind für alle Cine-Anwender gedacht, die mit beiden Formaten arbeiten möchten, besonders gut geeignet für Verleihfirmen, die Kameras im FF- und S35-Format im Rentalbetrieb anbieten.

Die Objektive bestechen durch ihre Ergonomie, ihre hervorragende optische Qualität ab T2,9 (in FF/VV) oder T2,2 (in U35-Open-Gate) und ihre hochpräzise Mechanik, erläutert der Hersteller. Und natürlich bringen sie den bekannten Angénieux-Look mit. Die Bildqualität ist von offener bis geschlossener Blende und bei jeder Brennweite und Fokusentfernung gleichbleibend. Die Blende lässt sich auch vollständig schließen. Die Ausgewogenheit von Kontrast, Farbe und Auflösung bietet einen ansprechenden Kino-Look, ergänzt der Hersteller.

Die Full-Pack-Version des Optimo Ultra Compact 37 – 102 und das brandneue Optimo Ultra Compact 21 – 56 werden zum ersten Mal während eines Angénieux-Workshops beim Festival Camerimage am 17. November 2022 im polnischen Toruń präsentiert. Die Zoomobjektive werden dort auf einer Steadicam vorgeführt, die von Steadicam-Operator Chris Fawcett bedient wird.

Deutscher Vertriebspartner von Angénieux ist Band Pro Munich.