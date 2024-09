Qvest investiert in EVS-Lösungen mit LiveCeption.

Im Rahmen einer Investition in Millionenhöhe hat Qvest die Live-Produktions- und Replay-Lösung LiveCeption von EVS für sein Rental Business ausgewählt.

Die neueste Lösung ergänzt den Bestand an EVS-Servern von Qvest sowie die Live-Produktions-Asset-Management-Lösung MediaCeption. Darüber hinaus wurde sie bereits erfolgreich bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und den Sommerspielen in Paris eingesetzt.

Mit den neuesten Produkten und Lösungen von EVS, darunter mehr als 20 XT-Via-Server und LSM-Via-Wiedergabesysteme sowie mehrere XFile3-Units, IPDirector-Content-Management-Suiten und das EVS Hochgeschwindigkeits-Netzwerk für die gemeinsame Nutzung von Medien XNet-Via, verfügt Qvest über eine der größten Installationsbasen für EVS-Geräte in Europa.

Die LiveCeption-Lösung von EVS bietet den Operatoren schnellen und direkten Zugriff auf Inhalte im Hochgeschwindigkeitsnetzwerk, sodass sie Replays und Highlights erstellen können. Die EVS-Lösung garantiert außerdem die Unterstützung aller aktuellen Formate und Codecs sowie Flexibilität zwischen SDI- und IP-Workflows (SMPTE ST2110) und bietet Qvest damit eine zukunftsfähige Lösung, die sich an die sich ändernden Bedürfnisse seiner Kunden für kurz- oder langfristige Projekte anpassen lässt.

Henning Miehe, Key Account Manager Qvest Rental, urteilt: »Mit dieser Erweiterung unseres EVS-Portfolios stellen wir sicher, dass wir unseren Kunden die modernsten und flexibelsten Technologien für ihre Produktionsanforderungen bieten können. Die neuesten Lösungen von EVS ermöglichen es uns, auf die ständig wachsenden und sich ändernden Anforderungen der Broadcast-Branche zu reagieren und unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen für ihre individuellen Bedürfnisse zu bieten, die ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit gewährleisten.«

Manfred Eisele, VP Sales DACH bei EVS, ergänzt: »Wir schätzen das Vertrauen von Qvest in EVS sehr und sind zuversichtlich, dass unsere LiveCeption-Lösung das bestehende Portfolio mit erhöhter Flexibilität und beispiellosen Live-Storytelling-Fähigkeiten aufwerten wird.«