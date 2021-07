AMP investiert in LiveCeption Signature von EVS

Der französischer Broadcast-Dienstleister AMP Visual TV kann mit der neuen Lösung erweiterte Produktionsmöglichkeiten und höhere Flexibilität anbieten.

AMP hat ein umfangreiches Upgrade seiner Live-Produktionsinfrastruktur auf die neueste LiveCeption-Signature-Lösung von EVS durchgeführt. Als Teil der EVS-Lösung wurden ein Dutzend XT-Via-Server geliefert, die künftig für den Einsatz in AMPs Flotte aus mehr als 30 Ü-Wagen für Premium-Sportproduktionen vorgesehen sind und in mehr als 20 angeschlossenen Studioeinrichtungen eingesetzt werden, in denen einige der beliebtesten Unterhaltungsshows in Frankreich produziert werden.

Zusätzlich zu den Servern hat AMP 24 LSM-Via-Panels erworben, die es den Operatoren ermöglichen, auf die Inhalte der XT-Via-Server zuzugreifen, um Replays und Highlight-Schnitte auf höchstem Produktionsstandard zu erstellen.

»Die neuen LSM-Via-Replay-Systeme entwickeln sich mittlerweile zum neuen Standard für Primetime-Sportproduktionen, daher war es für uns unerlässlich, in die neuesten Technologien zu investieren«, erklärt François Valadoux, Executive Vice President, CTO von AMP Visual TV. »Die XT-Via-Server von EVS sind eine Referenz auf dem Markt für hochkarätige Veranstaltungen und werden daher von vielen unserer Kunden benötigt.«

Die neue Lösung, die auf der innovativen Via-Plattform von EVS mit ihren modularen Services und Workflow-Engines basiert, bietet AMP ein Höchstmaß an Flexibilität und Skalierbarkeit, um auf alle zukünftigen Anforderungen reagieren zu können, einschließlich der Möglichkeit, bei Bedarf Workflows für die Remote-Produktion einzurichten.

Darüber hinaus können die XT-Via-Server — die austauschbare SDI/IP-Konnektivität und Unterstützung für alle aktuellen Formate und Codecs bieten — bequem in der gesamten Ü-Wagen-Flotte von AMP sowie in den zahlreichen Studios eingesetzt werden – und bieten so dieselbe zuverlässige EVS-Lösung für alle Sport- und Unterhaltungsproduktionen.

Da sie äußerst robust und leicht einsetzbar sind, kann AMP die Server auf Kundenwunsch problemlos von einer Umgebung in eine andere verlagern, ohne sich Gedanken über Schäden oder Probleme bei der Neukonfiguration machen zu müssen.

Die neuen LSM-Via-Systeme werden von den Anwendern genutzt, um Replays und Highlight-Schnitte zu erstellen. Dabei profitieren sie von modernen Funktionen und einem reichhaltigen Angebot an Features, die alle in einem vertrauten Layout präsentiert werden und sich unmittelbar nutzen lassen.

»Wir freuen uns, dass sich unser langjähriger Kunde AMP zu diesem Upgrade entschieden ha. Dies untermauert unseren guten Ruf als Technologieanbieter der Wahl für High-End-Live-Produktionen«, so Nicolas Bourdon, Chief Marketing Officer bei EVS. »Dank der Modularität unserer Via-Technologie wird es für AMP in Zukunft viel einfacher sein, aufregende, neue technologische Innovationen einzuführen und den Kunden einen höheren Mehrwert zu bieten«, fügte er hinzu.

Francois Valadoux sagt: »Unsere Kunden erwarten natürlich, dass wir ihnen das beste Equipment für ihre großen TV-Sendungen zur Verfügung stellen, und die Gewissheit, dass ihre Produktionen mit der fehlerfreien Technologie von EVS und den besten Lösungen ihrer Klasse laufen, gibt uns Sicherheit.«