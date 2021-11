LiveCeption Pure von EVS in israelischer Premier League

Der EVS-Vertriebspartner Draco Video installierte im OB 1 von United Studios of Israel die Replay-Lösung LiveCeption Pure.

Der langjährige EVS-Vertriebspartner Draco Video hat für seinen Kunden United Studios Israel (auch als Herzliya Studios bekannt), die Replay-Lösung LiveCeption Pure von EVS installiert.

Das System wurde im Flaggschiff von United Studio eingesetzt, dem OB 1. Der wird für Live-Produktionen der aktuellen israelischen Premier-League-Saison verwendet. Der Einsatz von LiveCeption Pure wird aber auch auf andere Live-Sport- und Unterhaltungsproduktionen ausgeweitet, darunter das beliebte Hindernisrennen »Ninja Israel«. Später wird das System in den großen Studioeinrichtungen von United Studios Israel außerhalb von Tel Aviv installiert.

Assaf Roet, Eigentümer von Draco Video, sagte: »Der Markenname EVS ist auf dem lokalen Broadcast-Markt sehr stark, wird aber oft als Premium-Produkt angesehen, das für viele finanziell unerschwinglich ist. Als es für United Studios an der Zeit war, ihre alte Ausrüstung aufzurüsten, bot uns LiveCeption Pure eine einzigartige Möglichkeit, Zugang zur führenden Replay-Technologie von EVS zu verschaffen und gleichzeitig die Investitionskosten unter Kontrolle zu halten.«

Die Lösung für United Studios besteht aus insgesamt zwei EVS XT-Go-Replay-Servern mit einem angeschlossenen XFile3-Archivierungs- und Transcoding-System, das den Datentransfer und die Archivierung von Dateien mit mehreren Zielorten während einer Live-Produktion vereinfacht.

Die XT-Go-Server bieten die wesentlichen Funktionen der höherwertigen XT-Server von EVS, einschließlich der unterbrechungsfreien Aufzeichnung von Live-Feeds, Slow- und Super-Motion-Wiedergaben sowie Clipping- und Playlist-Steuerung. Darüber hinaus bieten sie flexible Konfigurationen und integrieren alle neuen Formate von HD/FHD bis UHD/4K, SDR bis HDR sowie SDI/IP-Konnektivität. Die Lösung, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hochwertiger und zuverlässiger Live-Programmierung und geringeren Infrastrukturkosten bietet, ist ideal für die Live-Berichterstattung von israelischen Sportwettbewerben.

Mit dieser Investition wird der OB 1 von United Studios zur ersten mobilen TV-Produktionseinheit in der Region, die EVS-Technologie an Bord hat, was dem Unternehmen Wettbewerbsvorteile verschafft.

Quentin Grutman, Chief Customer Officer bei EVS, sagte abschließend: »Wir arbeiten seit über zehn Jahren mit Draco Video zusammen, und in dieser Zeit ist es uns gelungen, eine starke und wertvolle Partnerschaft aufzubauen, um unsere Kunden optimal zu bedienen. (…) Wir freuen uns nun sehr, dass unsere LiveCeption-Pure-Lösung für Israels Top-Sportereignisse eingesetzt wird.«