Vom Lagerhaus zur New Work-Zentrale

MCI stattet neues OTTO-Headquarter mit umfangreicher Medientechnik aus.

Anfang 2022 erhielt MCI den Auftrag zur medientechnischen Ausstattung des neuen sogenannten Otto-Headquarters auf dem Hamburger Otto Group-Campus. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein ehemaliges Lager- und Logistikgebäude, welches nachhaltig zum neuen Hauptgebäude umgebaut und am 16. April 2024 eröffnet wurde. Auf über 40.000 Quadratmetern entstand ein modernes Bürogebäude mit 1.600 Arbeitsplätzen für 3.000 Mitarbeitende.

MCI verantwortet dabei die Ausstattung des achtstöckigen Gebäudes mit modernster und dennoch einfach zu bedienender Medientechnik. Dazu gehört das großzügige Foyer im Erdgeschoss, samt des Eventbereichs, der die große LED-Wall und Atrium-Treppe beherbergt. Die Konferenzetage im ersten Geschoss, die sogenannten Regelgeschosse und die Geschäftsführungsetage im obersten Geschoss, die mit knapp 180 klassischen Konferenz- und Besprechungsräumen, Meeting- und Collaboration-Areas sowie einer Vielzahl von Social Spaces ausgestattet wurden.

Die Vergabe erfolgte über 2 Lose, den Konferenz- und den Eventbereich. Das Konferenz-Los wurde durch die Otto-IT selbst erstellt. Die Fachplanung des Eventbereiches wurde durch Thomas Hülsmann von Thomnet Engineering erarbeitet, der auch für das medientechnische Gesamtprojekt die Objektüberwachung und Bauleitung übernahm.

Eventbereich mit LED-Wall und Atrium-Treppe

In der Gebäudemitte, im Erdgeschoss befindet sich das lichtdurchflutete Foyer mit einer großen Infiled LED-Wall. Hier können Veranstaltungen mit mehreren hundert Teilnehmern und Teilnehmerinnen abgehalten werden. Dazu steht eine flexible Bühne im Foyer zur Verfügung. Die Medientechnik wird über einen mobilen FOH-Platz gesteuert. Insgesamt beherbergt das Erdgeschoss drei Veranstaltungsflächen. Neben dem Foyer ist eine Eventfläche mit angrenzender Lounge, in der getrennt oder gemeinsam Events durchgeführt werden können. Die technische und architektonische Ausstattung der Eventfläche unterstützt diverse Veranstaltungskonzepte wie Pressekonferenzen, Kinovorführungen oder moderne Diskussionsformate. Die Galerie des ersten Geschosses kann zusätzlich für Gäste von Events genutzt werden.

Die Hauptkomponenten der Medientechnik und Infrastruktur befinden sich im zentralen Geräteraum im Eventbereich des sogenannten Gebäude 4. Die Übertragung der Videosignale geschieht über ein Video over IP-Netzwerk mit Hilfe der Atlona OmniStream De- und Encoder. Über die Crestron CP4N Mediensteuerung samt teils mobilen Touchpanels lassen sich die komplexen Signalroutings, das Licht und weitere Gebäudetechnik im gesamten Erdgeschoss steuern und schalten. Lineare TV-Signale werden über eine Sat Empfangs IP-TV Headed von GigaBlue als Quelle gebäudeweit eingebunden.

Neben den zentralen Geräten und Systemen der Medientechnik gehören auch diverse 19«-Stageboxen zur Ausstattung, die auf der Eventfläche, in der Lounge und dem Foyer gleichermaßen zur flexiblen Übertragung von AV-Signalen verwendet werden können.

Für die Eventbeleuchtung der Bühne auf der Eventfläche, der Lounge und dem Foyer wurden verschiedenste LED-Scheinwerfer von Desisti an sonderangefertigten Traversen verbaut. Die Lichtszenarien werden über die Mediensteuerung DMX-Lichtprozessoren von ETC abgerufen.

Zwei Epson EB-L1500UH 12.000 Lumen starke Projektoren, zusammen mit vier mobilen 75“ Samsung Stützdisplays ermöglichen es Besuchenden, die Inhalte von Präsentationen von jedem Punkt der Eventfläche aus zu sehen. Zur vergrößerten Darstellung von Personen auf dem Podium über die Beamer und Displays, für den Einsatz bei Videokonferenz per Microsoft Teams, aber auch für die Aufzeichnung von Veranstaltung per Microsoft Stream, kommen mehrere 4K-PTZ-Kameras von Panasonic zum Einsatz. Sie lassen sich per Remotepanels aus der Regie steuern.

Die Regie selbst ist mit einem kleinen TF3 Audiomischer mit Dante-Interface von Yahama, einem BMD Atem Videomixer samt Skaarhoj Bedienpanel, einem 32“ Multiviewer-Monitor, verschiedene Bedien-PCs, der Kamerasteuerung und schaltbaren Gude IP-Steckdosenleisten ausgestattet. Die Signale der Quellen und Senken werden der Regie ebenfalls mittels der Atlona OmniStream De- und Encodern zugeführt.

Die Veranstaltungen leben nicht nur von hochwertigen Bilddarstellungen, sondern noch mehr von einem erstklassigen Sound. Dazu wurde das gesamte Erdgeschoss mit der digitalen Shure Mikrofonierung ULXD4Q Technik auf Dante Basis und einer Vielzahl an Hand- und Taschensendern inkl. Ohrbügelmikrofon ausgestattet.

Für die Beschallung der Eventfläche kommen drei unterschiedliche Beschallungssysteme zum Einsatz. Zum einen eine aktive Frontbeschallung mit Beam-Steering-Lautsprechern und Subwoofern im Bereich des Podiums von Fohhn, zum anderen 42 JBL Deckenlautsprecher für die gleichmäßige Beschallung der mittleren und hinteren Bereiche des Raumes. Vier zusätzliche Breitband-Lautsprecher (ein sogenanntes Fullrange-System) von Kling & Freitag ergänzen das System für eine Fishbowl-Beschallungs-Situation. Der Lounge Bereich wurde mit vergleichbarer AV-Technik wie der Eventbereich, allerdings geringer dimensioniert ausgestattet.

Das Foyer besticht durch eine 30 qm große, an der Galerie zwischen dem ersten und zweiten Geschoss hängende Infiled LED-Wand. Sie besteht aus 144 Cabinets mit einer nativen Pixelstruktur von 2.304 x 1.296 Bildpunkten. Um die Videosignale entsprechend zu skalieren, kommt ein Datapath FX4 Scaler zum Einsatz, der die Videoauflösung der entsprechend geschalteten Quellen auf die gewünschte Endauflösung bringt. Die Gesamthelligkeit der LED-Wand wird durch Licht- und Temperatursensoren von Novastar gesteuert. Hintergrund ist der Wunsch, dass die Wand gegen Überhitzung geschützt ist, immer eine möglichst gleiche Leuchtstärke aufweist und so die Betriebssicherheit erhöht.

Wie im Eventbereich kommt auch im Foyer eine Panasonic PTZ Kamera für Aufzeichnungen, Streaming und Videokonferenzen, zusätzlich mit einem Personentracking-System zum Einsatz. Die Mikrofonierung und Beleuchtungstechnik im Foyer sind wiederum vergleichbar mit den im Eventbereich verbauten Systemen. Kling & Freitag Vida L 3-Wege Beam-Steering Linienstrahlern rahmen die LED-Wand ein, welche auch noch 4 x 15« Subwoofer als Bass-Array beherbergt. Weiter Vida L und Vida M Beschallungssysteme befinden sich an der Brücke im zweiten Obergeschoss und komplettieren so die gesamte Beschallungsanlage, welche nach der Einmessung und Konfiguration durch MCI optimal an den Raum angepasst war.

Konferenz-, Besprechungs- und Meetingbereich in den Obergeschossen

Über die insgesamt acht Obergeschosse verteilen sich insgesamt 177 unterschiedlichste Räumlichkeiten, von der Coffee- und Viko-Lounge, Think Tanks, Stand-Up-Meeting Points über Projektgaragen bis hin zu klassischen Konferenz- und Besprechungsräumen. Außerdem bieten thematisch gestaltete Social Spaces in jeder Etage Platz für Austausch und Teamevents. Darüber hinaus sind diverse Displays für Digital Signage Bestandteil der medientechnischen Ausstattung des Gebäudes. Mitarbeiter werden so in den Aufzügen, Coffee Lounges und Social Spaces mit aktuellen Unternehmens-Informationen versorgt.

Das erste Obergeschoss, die eigentliche Konferenzetage spiegelt dabei alle Raumtypen wider, vor allem aber die Projektgaragen und klassischen Konferenzräume. Alle weiteren Typen sind über die verbleibenden Etagen verteilt.

»Schon während der Planung wurden wir von Corona und den sich damit schnell veränderten Arbeitsgewohnheiten überrascht«, so Matthias Kober von der Otto Group. »Eine Vielzahl von Personen arbeitet aus dem Home-Office oder aus dem Büro. Die Planung der Besprechungsräume musste diese Umstände berücksichtigen« so Kober weiter. »Um die Kommunikation zwischen den Personen im Büro, dem Home-Offices und anderen Standorten zu erleichtern haben wir für alle 180 Besprechungsräume sehr einfach zu bedienende MTR-Systeme mit guter Audio- und Videoqualität eingeplant und im Ausschreibungsverlauf getestet«, ergänzt sein Kollege Andreas Grundei.

Als kleinste Besprechungseinheit dienen Think Tanks für einen kurzen und vor allem aber spontanen Austausch mit bis zu vier Personen. Sie sind daher nicht über das zentrale Raumbuchungssystem buchbar. Insgesamt wurden 84 dieser Räume mit einem 43“ Samsung Display und einem zusätzlichen HDMI-Tischtank ausgestattet. 59 der Räume sind eher klassisch, mit Stehtisch und Barhockern oder einem normalen Tisch mit Stühlen versehen, die verbleibenden 25 Think Tanks gehören eher zum Typ wohnlich, gemütlich mit loungeartigen Sitzmöglichkeiten und einem kleinen Beistelltisch.

Als nächst größerer Einheit wurden 14 Videokonferenz-Lounges, kurz ViKo-Lounges mit 65“ Samsung Displays in Doppelanordnung, einem Yealink MVC860 Microsoft Teams Roomsystem, zwei Shure Microflex Mikrofonarrays MXA710 als Deckenmikrofone und einer Soundbar von Fohhn bestückt. Der Schwerpunkt dieser Räume liegt auf der hybriden Zusammenarbeit. Die Möblierung ist an die medientechnische Ausstattung optimal ausgerichtet. In diesen Räumen befindet sich jeweils ein V-förmiges Sofa, das zentral vor den Displays platziert ist, sowie mehrere kleinere Tische in der Raummitte.

Ein eher ungewöhnliches Konzept wird mit den 15 Projektgaragen als flexible Meetingräume verfolgt. Sie dienen intensiver Projektarbeit und Workshops und sind unterschiedlich, mit nicht festem Mobiliar ausgestattet. Stattdessen können die Nutzenden sich die Möbel im Raum je nach ihren individuellen Anforderungen anordnen. Die Größe einiger Projektgaragen kann durch verschiebbare Trennwände verändert werden. Ausgestattet mit mobilen 65″ oder 55″ Samsung Flip 2 Whiteboard Touchdisplays inkl. einer Poly Studio USB Konferenzkamera und einer USB-C Lenovo Dockingstation, ermöglichen sie auch die Umsetzung hybrider Formate.

»Die vielfältige Ausstattung der unterschiedlichen Räume und die großzügige, dennoch kaum sichtbare Medientechnik des Foyers und der Eventbereiche machten das Projekt für uns sehr abwechslungsreich«, so MCI-Projektleiter Jan Jochmann, und ergänzt: »Auch die Zusammenarbeit mit dem Team von Otto war über die mehr als zwei Jahre immer großartig und lösungsorientiert.«

Eher klassisch geht es bei den 46 Standard-Besprechungsräumen in drei Größen zu. Hierbei werden 30 Räume für unter zehn Personen, 19 in einer Raumgröße für 11-16 Personen und acht große Konferenzräume für 17-30 Personen hergerichtet. Die kleineren Räume erhielten 55“ oder 65“ Displays mit je einem Yealink MTR-System MVC400 mit Byom-Extender. Das MTR-System beinhaltet eine Soundbar mit integrierten Mikrofonen und Kamera und lässt sich sehr einfach über ein mitgeliefertes Touchdisplay bedienen. Die mittleren und großen Räume werden analog zu den Viko-Lounges mit 65“ Samsung, bzw. mit 75“ Doppeldisplays, je einem Yealink MTR-System, Shure Microflex Deckenmikrofonen und Soundbars von Fohhn bestückt.

Die fünf großen Konferenzräume sind flexibel für verschiedene Veranstaltungskonzepte nutzbar. Die Räume können mit Kinobestuhlung oder mit Konferenztischen in verschiedener Kombination ausgestattet werden. Sie verfügen über je einen Epson Projektor, der das Bild auf eine speziell behandelte Wand projiziert. Diese Räume sind die einzigen, die über eine Crestron Mediensteuerung, ein Crestron MTR-System mit Aver PTZ-Kamera, Fohhn 2-Wege Linienstrahler samt Subwoofer und Shure Funkmikrofonie verfügen. Die raumbezogene Technik, wie auch der Subwoofer wird in einem Medienmöbel neben der Projektionsfläche integriert.

Abgerundet wird die medientechnische Installation durch sieben Social Spaces in den Geschossen zwei bis acht. Sie besteht aus einer Küchenzeile und einem Aufenthaltsraum mit diversen Sitz- und Stehmöglichkeiten. Jeder Social Space wird nach einem anderen Motto gestaltet. Die Räume werden in erster Linie als Aufenthaltsraum für Pausen und kurze Gespräche genutzt. Auch kleinere Veranstaltungen wie Präsentationen, Teammeeting etc. außerhalb der Hauptnutzungszeiten sollen möglich sein. Dafür erhält jeder Social Space einen Epson Projektor, eine motorisierte Leinwand von Projecta und zwei Apart Aktivlautsprecher. Für die Signalübertragung kommen wieder Atlona OmniStream De- und Encodern zum Einsatz. Nur im fünften Obergeschoss wird ein 75« Samsung Display anstelle der Projektion verwendet. Die Ausstattung der Stand-Up-Meeting Points ist vergleichbar.

Alle Küchen, sowie zwei Projektgaragen und Coffee-Lounges werden mit zusätzlichen 55“ Digital Signage Displays von Samsung ausgestattet. Weitere Displays werden für das Leitsystem als Infodisplays für die Besprechungsraumetage bereitgestellt. Bis auf die Think Tanks lassen sich alle Räume über das zentrale Raumbuchungssystem Evoko Liso belegen, zur Visualisierung der Buchung sind alle Räume mit einem Evoko 8“ Touch-Display ausgestattet.