MCI: Medientechnik für Hochschule Magdeburg-Stendal

MCI und HMPartner planten und realisierten die Modernisierung der Medientechnik von 119 Seminarräumen der Hochschule.

Auf dem Campus Herrenkrug der Hochschule Magdeburg-Stendal, einem ehemaligen Kasernengelände in Magdeburg, wurde die Medientechnik in 119 Seminarräumen standardisiert und erneuert.

Das Ganze verantwortete Studio Hamburg MCI gemeinsam mit dem Planungsbüro HMPartner und MCI realisierte als Systemintegrator die Erweiterung und Erneuerung der audiovisuellen Kommunikationstechnik in den Seminar-, Besprechungsräumen und Hörsälen.

Die Leistung umfasste ein Integrations- und Umsetzungskonzept sowie die komplette Lieferung, funktionsfähige Montage und Inbetriebnahmen der neuen AV-Technik. Ebenso waren flankierende Baumaßnahmen gefordert, die den Denkmalschutz und den Brandschutz berücksichtigen mussten. Hierzu wurde in über 30 Seminarräumen auch die Raumakustik verbessert.

Das Besondere an diesem Projekt: die geforderten AV-Standards für Service und Support auf eine besonders große Anzahl unterschiedlicher Räume anzuwenden. Die Räume unterschieden sich in Größe, Grundriss und Nutzung. Das Crestron-Produktportfolio bot für diese vielseitigen Anforderungen die passenden Lösungen.

Wegen der hohen Anzahl der zu bestückenden Räume wurden im Vorfeld bedarfsgerechte Anforderungsprofile erstellt und die einzelnen Räume wurden nach diesen kategorisiert. Je nach Anforderungen des jeweiligen Fachbereichs wurden die Raumtypen nochmals zusätzlich klassifiziert.

Um für die Nutzer eine gute Orientierungshilfe auf dem gesamten Campus zu bieten, wurde ein standardisiertes AV-Konzept entwickelt. Durch grafisch ansprechende, einheitlich bedienbare und ergonomisch gestaltete Bedienoberflächen wurde der Betrieb der einzelnen AV-Anlagen vereinfacht: Ist man einmal mit der Bedienoberfläche vertraut, lassen sich die Anlagen in allen Seminarräumen in allen Gebäuden auf die gleiche Weise bedienen.

Mit der Modernisierung der Medientechnik in den Seminarräumen sollte nicht nur ein Umfeld für fortschrittliche Lehre und Wissenstransfer geschaffen werden, sondern auch eine Umgebung, die Online-Seminare und -vorlesungen unterstützt und diese damit zu gleichwertigen Alternativen zu herkömmlichen Präsenzformaten macht.

Dabei ging es darum, eine zukunftssichere medientechnische Ausstattung zu schaffen, insbesondere galt es auch, eine homogene und benutzerorientierte Bedienungsstruktur herzustellen, um auf dem gesamten Campus die gleichen, idealen Bedingungen für ein qualitativ hochwertiges Studium ermöglichen.





Basis: Medientechnik von Crestron

Da einerseits in der Hochschule bereits Medientechnik von Crestron zum Einsatz kam und andererseits das Crestron-Produktportfolio in seinem Funktionsumfang den besonderen Anforderungen der Hochschule entsprach, wurde bei der Planung auch weiterhin auf die Crestron-Komponenten gesetzt. Ein großer Vorteil bot sich im Projektverlauf durch den Crestron-Standard, der es ermöglichte, die bereits vorhandenen AV-Komponenten mit der neuen Technik nahtlos zu verbinden.

Die Bedienung aller Komponenten über die neue Steuerung war ohne Probleme möglich. Bei größeren Herausforderungen entwickelte der True Blue Support von Crestron zuverlässig, schnell und flexibel passende Lösungen.

Je nach Kategorie wurden die Räume unter anderem mit Laser-Projektoren oder mit bis zu 98-Zoll-Touch-Displays mit Whiteboard-Funktionalität und BYOD-Systemen (Bring your own Device) ausgestattet, die zukünftig für modernes, zeitgemäßes Lehren und Lernen sorgen sollen.

Für eine optimale Akustik wurden Audio DSP-Systeme installiert, die für Feinabstimmung und beste Audioqualität sorgen, je nach Anforderung und architektonischen Voraussetzungen wurden verschiedene Lautsprechersysteme eingebaut.

Alle Komponenten wurden an die Crestron-Mediensteuerung angebunden und mit einem Crestron Fusion Monitoring- und Supportsystem über das IP-Netzwerk verbunden.

Bei der Vielfalt der ausgestatteten Räume bietet das den Vorteil, dass alle AV-Komponenten in den insgesamt 119 Räumen innerhalb des Netzwerks zentral überwacht werden können. Störfälle können so kurzfristig behoben und die Systeme zuverlässig betrieben werden. Das stärkt das Vertrauen in die Technik und die Akzeptanz der Nutzer für AV-Technik als wirksames Instrument für Wissenstransfer und akademischen Austausch.

Der Umbau durch Studio Hamburg MCI fand teilweise während der Semesterferien und teilweise auch im laufenden Vorlesungsbetrieb und der Online-Lehre statt, daher war eine präzise Terminabstimmung erforderlich, welche durch die standardisierte Raumkategorisierung erleichtert wurde.