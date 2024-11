Voice of Vietnam mit Lawo Audio-Infrastrukturlösungen

Lawo stattet Voice of Vietnam mit fortschrittlichen Audio-Infrastrukturlösungen aus.

Der Sender Voice of Vietnam (VOV) hat die zweite Phase seines Verkehrsfunkprojekts mit Broadcast-Audio-Lösungen von Lawo erfolgreich abgeschlossen und damit seine Position als einer der modernsten staatlichen Rundfunkanstalten Südostasiens gestärkt. Im Rahmen der ersten Projektphase 2020/2021 modernisierte VOV seine Infrastruktur mit zwei Lawo Ruby– und zwei Crystal-Rundfunkmischpulten. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Projekts installierte der Sender in einem weiteren Schritt bis 2023 zusätzlich drei Lawo Diamond-Pulte und drei Crystal-Pulte der neuesten Generation, sowie zwei redundant angelegte Power Core Routing-Systeme. Diese Installation betrifft zwei wichtige Standorte: Hanoi mit einem Ausbau des bestehenden Systems und Danang, wo VOV durch einen komplett neuen Studiokomplex seine Radio-Produktions- und Sendekapazitäten weiter verbessert.

Die Integration der Lawo-Lösungen in den Workflow von VOV erwies sich als wichtiger Schritt in die Zukunft. Das IP-native Diamond-Mischpult, speziell für moderne Broadcast-Umgebungen entwickelt, bietet eine nahtlose Integration in das Ravenna/AES67-Netzwerk von VOV. Die modulare Bedienoberfläche ermöglicht es VOV, das System entsprechend den individuellen Anforderungen des jeweiligen Studios zu konfigurieren. Damit bietet das Diamond Flexibilität im Betrieb und die für zukünftige Erweiterungen erforderliche Skalierbarkeit. Die kompakten Crystal-Mischpulte bieten höchste Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit und eignen sich für die Bewältigung der alltäglichen Sendeaufgaben. Mit einem verschlankten Workflow und einer benutzerfreundlichen Oberfläche ermöglichen sie sowohl jungen als auch erfahrenen Technikern eine einfache und effiziente Bedienung.

Im Zentrum des gesamten Sendesystems steht ein Ravenna AoIP (Audio over IP) Netzwerk und die leistungsstarken Power Core Routing-Einheiten zur Verwaltung der komplexen Routing- Anforderungen. Sie sind vollständig mit den Ravenna/AES67-Standards kompatibel und bieten eine hohe Kanalkapazität sowie flexible I/O-Optionen, die ein nahtloses Routing der Audiosignale gewährleisten. Der Einsatz redundanter Power-Core-Systeme erhöht die Ausfallsicherheit, so dass VOV auch bei Hardwareausfällen einen unterbrechungsfreien Sendebetrieb aufrechterhalten kann, was eine hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit garantiert.

Mit dieser umfassenden Installation erweitert VOV nicht nur die technischen Möglichkeiten der Radioproduktion, sondern erhöht die Effizienz des gesamten Betriebs. Die Integration der IP-basierten Lösungen von Lawo ermöglicht Workflows für die einfache Verwaltung der Content- und Sendeprozesse. Das VOV-Produktionsteam profitiert von geringerer Komplexität, optimierten Steuerungsmöglichkeiten und größerer Flexibilität bei der Verwaltung von Live-Sendungen und Mitschnitten. Mit einer dadurch konstant höheren Sendequalität bietet VOV seinem Publikum ein verbessertes Hörerlebnis.

Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit zwischen Broadcast Communications International (BCI), dem Systemintegrator des Projekts, dem lokalen Zulieferer EMICO und Lawo erfolgreich durchgeführt. BCI, ein in Singapur ansässiger Anbieter von Broadcast-Lösungen, spielte eine zentrale Rolle bei der Installation und übernahm etwa 85% der Gesamtkonfiguration, einschließlich der Installation von Mischpulten und Routern. Lawo leistete spezielle Unterstützung bei der Konfiguration des Ravenna-Netzwerks und beim Design des redundanten Power Core Setups. Dieser kooperative Ansatz stellte sicher, dass das Projekt den höchsten Standards entsprach und die Anforderungen von VOV hinsichtlich Skalierbarkeit und langfristigem Wachstum erfüllte.

»Die Erweiterung der Sendeinfrastruktur von Voice of Vietnam ist ein wichtiger Schritt in unseren laufenden Bemühungen, unseren Betrieb zu modernisieren und zu rationalisieren«, so ein Sprecher von Voice of Vietnam. »Lawos Lösungen bieten uns die Flexibilität und Zuverlässigkeit, die wir brauchen, um unseren Hörern sowohl in Vietnam als auch international hochwertige Inhalte zu liefern.«

Über Voice of Vietnam

Voice of Vietnam wurde 1945 gegründet und ist der nationale Rundfunksender Vietnams und einer der ältesten in Südostasien. VOV sendet ein breites Spektrum an Inhalten, darunter Nachrichten, Unterhaltungs- und Bildungsprogramme, für Zuschauer im In- und Ausland. Seine internationalen Sendungen werden in mehreren Sprachen ausgestrahlt, darunter Englisch, Französisch, Chinesisch und Russisch, und bieten eine globale Perspektive auf die vietnamesische Kultur, Politik und Ereignisse.