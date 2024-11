Logic und Vizrt stärken Partnerschaft

Die beiden Partner wollen Vertrieb und Service von Vizrt SaaS-Lösungen im AWS Marketplace forcieren.

Logic Media Solutions und Vizrt haben eine erweiterte Partnerschaft angekündigt, um den Vertrieb, Service und die Schulung der cloudbasierten Produkte von Vizrt voranzutreiben. Als Platinum Partner von Vizrt wird Logic Media Solutions Schlüsselaufgaben für das Vizrt-Produktportfolio mit Fokus auf cloudbasierte Lösungen übernehmen. Als Bestandteil der Partnerschaft übernimmt Logic Vertrieb, Planung, Service, Support und Schulung für die Produkte von Vizrt in diesem Bereich.

Als Early Adopter wird Logic im Rahmen der Partnerschaft der erste Reseller sein, der TriCaster Now über den Amazon Web Services (AWS) Marketplace anbietet.

TriCaster Now ist Vizrts erstes SaaS-Produkt und basiert auf der TriCaster-Live-Videoproduktionslösung, die jetzt on-demand in der Cloud verfügbar ist. Es handelt sich um eine nahtlose, virtualisierte und skalierbare TriCaster Lösung, die es Kreativprofis ermöglicht, hochwertige Videoinhalte von überall auf der Welt zu produzieren und zu distribuieren. TriCaster Now bietet einen idealen Einstieg in die cloudbasierte Live-Produktion und ist perfekt für ad-hoc Produktionen mit Remote-Teams und cloud-nativen Quellen geeignet.

Logic bietet zusätzliche Dienstleistungen zur Implementierung von Medien-Workflows in der Cloud an, indem das Unternehmen TriCaster Now mit dem Portal-Framework kombinieren.

»Die Expertise von Logic, zusammen mit ihrem Status als AWS Advanced Partner, macht das Unternehmen zu einem idealen Partner, um uns auf dem Weg zu begleiten, unser erstes SaaS-Produkt, TriCaster Now, über den AWS Marketplace auf den Markt zu bringen«, sagt Davide Cortassa, Product Manager für Cloud Live Production bei Vizrt. »Diese Partnerschaft geht über den reinen Vertrieb hinaus und ermöglicht es uns, zahlreiche Synergien bei der Implementierung und Unterstützung von TriCaster Now innerhalb des AWS-Ökosystems zu nutzen.«