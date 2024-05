Logic und Comprimato verkünden neue Partnerschaft

Die Partnerschaft hat die Vereinfachung von Workflows in der IP- und Cloud-basierten Produktion zum Ziel.

Logic nutzt die Tools und das Know-how des tschechischen Software-Anbieters rund um Encoding, Transcoding und Decoding bei der Umsetzung IP-basierter und in AWS angesiedelter Projekte. In Live Video Anwendungen, die IP-basiert, hybrid oder komplett in der Cloud abgewickelt werden, sind die Kodierung und Formatwandlung Schlüsselaspekte, um die Signalverarbeitung, Verteilung und Distribution schnell und mit geringer Latenz sicherzustellen. Durch die Tools von Comprimato überwindet Logic in diesen Produktionsumgebungen bestehendes Silodenken und Reibungspunkte, die durch proprietäre Formate entstehen können.

Im Fokus der Partnerschaft stehen zwei Anwendungsfälle. Zum einen Projekte im Umfeld von ST2110-Netzwerken in Verbindung mit Nevion VideoIPath und NDI. Zum anderen Media Workflows in AWS Elemental MediaConnect (EMX) bei denen Logics Portal involviert ist.

ST2110 Netzwerke

Der Comprimato »Twenty-One Encoder« ist eine Software-basierte ST2110 Encoder- sowie Decoder-Anwendung, mit der ST2110 Netzwerke an NDI-Inseln oder direkt an NDI-Mischer wie Grass Valley AMPP oder VizRT Vectar angebunden werden können. Der Twenty-One Encoder bietet eine hohe Performance mit bis zu 16x 1080i oder 8x 1080p-Kanälen in einem schlanken 1RU-Gerät mit vielen weiteren Codecs und Protokollen, wie z.B. JPEG-XS TR07 für Live-Video Contribution und Remote Production.

AWS Elemental MediaConnect (EMX)

In einer Produktionsumgebung in AWS Elemental MediaConnect (EMX) bietet der Twenty-One Encoder weitere Features. User können mit dem Tool den Service AWS MediaConnect als Senke aus einem 2110 Netzwerk ansprechen. Um dies zu realisieren, transcodiert das Gerät ST2110 Streams zum Beispiel nach H.264 auf Basis des SRT Protokolls.

Eine weitere Anwendung im AWS EMX Universum realisiert Logic mit dem »Live Standards Conversion« Tool von Comprimato in Verbindung mit Logics Portal. Live Standards Conversion ermöglicht eine flexible, bewegungsausgleichende Frameraten-Umwandlung und Kodierung innerhalb eines AWS EMX Workflows. Ist das Signal bereits in AWS EMX vorhanden und der Taker bevorzugt ein anderes Format, nutzt Portal eine Infrastruktur in AWS EMX, die das Signal in den Wunsch-Codec oder das Wunschformat wandelt. Dies gilt auch bei Auslieferung als primäre Distribution an unterschiedliche Taker, die verschiedene Formate wünschen.

Durch die Verbindung von Live Standards Conversion mit Portal konzipiert Logic das Konzept eines »forced Output« bei AWS, sodass Ausgänge in AWS EMX mit einem Wunschformat und Codec versehen werden und Portal durch Analyse des Eingangssignals das Ausgangssignal entsprechend live wandelt. Portal wird dabei direkt im AWS-Account der Kunden implementiert, sodass keine zusätzlichen AWS-Kosten bei Portal entstehen.