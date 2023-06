Partnerschaft: NPAW und Logic

Logic Media Solutions wird Vertriebspartner für die die Analyse- und Multi-CDN-Switching-Lösungen von NPAW.

Im Rahmen der neuen Partnerschaft wird Logic Media Solutions dabei helfen, die Analyse- und Multi-CDN-Switching-Lösungen von NPAW bei Streaming-Unternehmen in der DACH-Region einzuführen, und als lokaler Kundenbetreuer von NPAW fungieren. Die Vereinbarung erweitert die Reichweite von NPAW in der Region und bietet lokalen und deutschsprachigen Support für den wachsenden Kundenstamm von NPAW.

»Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Logic. Diese wird uns helfen, unsere regionale Vertriebspräsenz zu erweitern und in der DACH-Region einen deutschsprachigen Kundensupport anzubieten«, sagt Till Sudworth, CMO und Sales Director für Central EMEA bei NPAW. »Logics Expertise und Reputation als Architekt komplexer Medieninfrastrukturprojekte macht sie zu einem idealen Partner, um unsere umfassende NPAW-Suite von Analyse- und Multi-CDN-Lösungen zu vermarkten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind sicher, dass wir damit den Unternehmen in der Region einen Wettbewerbsvorteil verschaffen werden.«

Die NPAW Suite, die aus unterschiedlichen Analyse- und Multi-CDN-Lösungen besteht, bietet eine breite Palette von Tools zur Optimierung der wahrgenommenen Videoqualität sowie zur Steigerung der Kundenzufriedenheit. Kunden, die diese Tools nutzen, sind Videoplattformen von P7, Joyn und Vodafone. Von der Überwachung der Wiedergabequalität über das Nutzerverhalten bis hin zum intelligenten Multi-CDN-Switching unterstützt NPAW Streaming-Unternehmen dabei, jeden Aspekt ihres Videogeschäfts zu analysieren und zu optimieren, um die Nutzerzufriedenheit zu erhöhen und den Umsatz zu steigern.

Logic bringt jahrelange Erfahrung in der Online-Videobranche in die Partnerschaft ein und verfügt über eine starke Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von hochwertigen Video- und Medieninfrastrukturdiensten für Kunden in der DACH-Region. Als neuer Vertriebspartner von NPAW wird Logic sein umfangreiches Netzwerk an Kontakten und sein tiefes Wissen über den regionalen Markt nutzen, um NPAW dabei zu helfen, seine Reichweite zu vergrößern und seine Lösungen an neue Kunden zu liefern.

»Wir freuen uns, mit NPAW zusammenzuarbeiten, um deren branchenführende Lösungen an Online-Video-Unternehmen in der DACH-Region zu vertreiben«, sagt Jens Gnad, CEO von Logic. »Wir sind davon überzeugt, dass die Lösungen von NPAW eine wertvolle Ergänzung unseres Portfolios an Mediendienstleistungen sind und Unternehmen die richtigen Tools zur Optimierung ihrer Videostreaming-Performance und zur Verbesserung der Nutzererfahrung bieten.«