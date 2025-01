Team- und Indoor-Golf bei Sky Sport

Sky Sport ist eine zweijährige Partnerschaft mit der von Tiger Woods und Rory McIlroy gegründeten TGL eingegangen.

Der Vertrag umfasst die Übertragungsrechte sowohl für die Saison 2025 als auch 2026 und bietet Sky Sport Kunden die Verfolgung aller Spiele, einschließlich der Halbfinals und des Best-of-3-Finals.

Die neue Team- und Indoor-Golf-Liga startet in der Nacht auf den 8. Januar 2025 aus dem eigens errichteten SoFi Center in Palm Beach Gardens, Florida. Der Wettbewerb umfasst sechs Teams von Golfstars, die bis zum 25. März in zweistündigen Matches auf 15 individuell gestalteten Löchern in einer Mischung aus virtueller und realer Action gegeneinander antreten werden.

Den 1. Spieltag zwischen dem New York Golf Club und dem Bay Golf Club strahlt Sky Sport am Mittwoch, 8. Januar in voller Länge auf Sky Sport Golf aus.

Indoor-Golf erfreut sich in Deutschland zunehmender Beliebtheit, der Sky Sport Rechnung tragen möchte. Mit der TGL, der DP World Tour, dem Ryder Cup, allen vier Majors der Herren und allen fünf Majors der Damen sowie allen weiteren Golfrechten wird Sky Sport Golf außerdem den Zuschauern auch 2025 über 2.000 Stunden Live-Berichterstattung präsentieren (siehe Meldung).

Die neue Vereinbarung umfasst die Übertragungsrechte über Satellit und Kabel, IPTV, Web und Mobile in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol.