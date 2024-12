Golf weiterhin bei Sky Sport

Der Ryder Cup 2025 in den USA und die DP World Tour werden von Sky Sport in Deutschland, Österreich und der Schweiz erneut live übertragen.

Neben Live-Übertragungen aller Turniere beinhaltet die Vereinbarung mit dem Ryder Cup auch das weltweit größte und prestigeträchtigste Golf-Event. Die 45. Auflage des alle zwei Jahre ausgetragenen Kontinentalduells zwischen Europa und den USA wird Sky Sport in Deutschland, Österreich und der Schweiz somit auch 2025 live und exklusiv übertragen.

Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland, sagt: »Die Verlängerung unserer Partnerschaft mit der DP World Tour und dem Ryder Cup festigt die Position von Sky Sport Golf als Golfsender Nummer eins in Deutschland. Mit hochkarätig besetzten Turnieren an fast jedem Wochenende des Jahres sowie den exklusiven Live-Rechten am Ryder Cup als einem der größten Sportevents weltweit dürfen sich unsere Kunden auf großartige Momente mit den besten Golfern der Welt freuen.«

Mit der Verlängerung der Partnerschaft sind die Fans in Deutschland auch in Zukunft immer live dabei, wenn unter anderem Yannik Paul, Marcel Siem, Marcel Schneider und Max Kieffer an den Start gehen. Mit der DP World Tour, dem Ryder Cup und allen weiteren Golfrechten wird Sky Sport Golf den Zuschauern auch 2025 über 2.000 Stunden Live-Berichterstattung präsentieren.

Die neue Vereinbarung umfasst die Übertragungsrechte über Satellit und Kabel, IPTV, Web und Mobile in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol.