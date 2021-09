Sky Sport Germany Summit 2021

Der Sky Sport Germany Summit hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Termin im Kalender der Broadcastbranche entwickelt. In diesem Jahr fand die Veranstaltung im Dolby Cinema im Mathäser in München statt.

Alessandro Reitano, SVP Sports Production von Sky Deutschland und Alexander Günther, Geschäftsführer Sportcast, begrüßten die Gäste beim Networking Breakfast und 5G Coffee Chat und rissen einige Themen an, die die Branche derzeit bewegen. Dazu gehört auch 5G, eine Technologie, der die beiden durchaus Potenzial attestieren, wenngleich man derzeit noch am Anfang stehe.

What’s next Dolby?

Im Dolby Cinema begrüßte Alessandro Reitano die ersten Speaker: Stefan Kramper von Dolby Germany und seine Kollegen Tobias Habann und Andreas Stumptner gaben einen kurzen Abriss darüber, welche Sportevents der Spitzenklasse, darunter Euro und Olympia, im aktuellen Jahr in Dolby Atmos und/oder Dolby Vision produziert wurden. Der Anteil der Endkunden, die über Dolby Vision- oder Dolby Atmos-fähige Endgeräte verfügten, steige kontinuierlich. Demnach stehe schon in 23% der Wohnzimmer ein Endgerät, das DolbyVision wiedergeben könne. Seit Apple im Juni angekündigt habe, auf Apple Music auch Dolby Atmos-gemischte Musiktitel anzubieten, erlebe Dolby einen echten Run auf die neue Technologie.

Bundesliga Match Facts / Sky Tactical Feed

Die Bundesliga Match Facts liefern den Zuschauenden zusätzliche Infos übers Spiel und die Leistungen der Spieler. Für ihre Berechnung werden die Live-Feeds der Spiele in Echtzeit durch mehrere AWS-Anwendungen analysiert und weiterverarbeitet. Fans können die so generierten Grafiken in den Übertragungen verfolgen. Sky bietet beispielsweise das Tactial Feed an, und erste Analysen zeigen, dass schon rund 20% dieses Angebot auch nutzen, so Charly Classen, EVP Sport bei Sky Deutschland.

Was das für die Sportberichterstattung aber auch für die Analyse bedeutet, diskutierten Alessandro Reitano sowie Hendrik Weber, Sportec Solutions und Manuel Baum, Trainer und Sky-Experte. Reitano findet, dass man das Storytelling rund um Daten weiter entwickeln müsse. Hendrik Weber ergänzt, dass die Millionen Daten und Werte, die Sportec Solutions erfasst, kontextuell sinnvoll eingebunden werden müssten. Manuel Baum meint, dass eine Simplifizierung in der Präsentation dieser Daten notwendig sei. Dann sei es für Zuschauer wie auch für die Sportler selbst, einfacher, bestimmte Analysen nachzuvollziehen. Eine Aussage wie »die Mannschaft steht kompakt« lasse sich so auch analytisch besser untermauern, und Kausalitäten könnten leichter verdeutlicht werden.

Transformation in Broadcast

Beim diesem Panel diskutierten Thomas Riedel (CEO Riedel Communications), Christian Massmann (CSO Qvest Group) und Andreas Heyden (Executive VP Digital Innovations, DFL Group und GF der DFL-Tocher DFL Digital Sports) mit Alessandro Reitano über die Transformation der Broadcast-Branche. Christian Massmann hat während seiner Laufbahn eine Vielzahl digitaler Transformationsprozesse gemanagt und ist sich sicher, dass in der Branche jene überleben werden, die auch zum Wandel bereit sind. Die Qvest Group begleite und berate solche Unternehmen auf ihrem Weg. Wie man mit neuen Herausforderungen umgehen und Produktionen neu denken und umsetzen kann, beschrieb Thomas Riedel am Beispiel America’s Cup, den sein Unternehmen als Hostbroadcaster und Producer realisierte. Den Erfolg dieser Produktion führt Riedel auch darauf zurück, dass sein Unternehmen die Workflows beim America’s Cup genau analysiert und hinterfragt habe – und in der Folge auch ganz neue Lösungen gewagt habe.

Andreas Heyden konstatiert, dass Digital und Broadcast immer mehr verschmelzen. Mit einer Glass-to-Glass Strategie, die von der Stadion-Kamera bis hin zum Smartphone des Fans reiche, wolle man Lizenznehmer wie auch Fans künftig besser bedienen – und so dem Wandel besser begegnen.

Welche Rolle 5G innerhalb dieses Transformationsprozesses spielen wird, bewerteten die Panel-Teilnehmer unterschiedlich. Thomas Riedel glaubt nicht an das Potenzial, das 5G in der Produktion derzeit vielfach zugeschrieben wird. Andreas Heyden hingegen findet, dass die Branche bei 5G immerhin wieder auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet.

Welt Fernsehen / Bild TV

Lars Quetting, Head of Media Technology Projects bei Axel Springer Liveware-IT, berichtete von zwei sehr interessanten Projekten aus Berlin. Eines davon: Die WeltN24 GmbH hat im Axel-Springer-Neubau zwei Nachrichtenstudios errichtet.

Die neuen Studios sind mit zahlreichen technischen Besonderheiten gespickt. So realisiert die hochautomatisierte SMPTE 2110 NMOS-basierte Infrastruktur von Welt Fernsehen den kompletten Broadcast-Output ohne den Einsatz eines Produktionsmischers.

Ein zweites Projekt aus dem Hause Springer ist Bild Live. Der Sender ging am 22. August on Air und sagt über sich selbst: »Wir denken Live-Berichterstattung neu und wollen den Echtzeitjournalismus weiter vorantreiben. Wir bringen die nächste Generation von Nachrichten, die Menschen wirklich am Herzen liegen, auf alle Endgeräte und die meist genutzten Plattformen.«

Beide Sender sollen perspektivisch zumindest auf technischer Seite enger verzahnt werden.

