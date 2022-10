Sky Sport Summit 2022

European Championships

Alessandro Reitano, Senior Vice President Sports Production bei Sky Deutschland, begrüßte die Besucher und freute sich, dass der Sky Sport Summit in diesem Jahr wieder direkt bei Sky in Unterföhring stattfinden konnte.

Die facettenreiche Veranstaltung begann mit einem Panel über die European Championships, die dieses Jahr in München stattfanden. Mit René Steinbusch von EMG Germany hatte Reitano einen Gesprächspartner, der direkt von der Produktion berichten konnte, denn die EMG Group realisierte für den Host die Produktion der European Championships. Steinbusch erläuterte, dass die Anforderungen an die Produktion der European Championships letztlich größer waren als bei Olympia. Er betonte, dass er das Konzept, mehrere Sportarten und einem Dach zusammenzufassen, für den richtigen Weg in der Vermarktung hält.

Steinbusch hob die gute Planung und Kompetenz seitens des LOC hervor und erläuterte, dass der Einsatz des Diploy-IP-Systems von EMG und auch die Nutzung von Riedel Mediornet die Realisierung der European Championships erleichtert hätten.

Reitano wie auch Steinbusch waren sich einig, dass die Personalsuche mittlerweile für viele Produktionen zu einem entscheidenden Problem geworden sei. Deshalb seien alle gefordert, ihre Ausbildungsbemühungen zu intensivieren, so René Steinbusch. Nur so könne man junge Leute davon überzeugen, dass die Branche trotz teilweise unattraktiver Arbeitszeiten vieles bieten könne.

Frauensport bei Sky

Im nächsten Panel ging es um Frauensport bei Sky. Gemeinsam mit Stefanie Mirlach von Sky und der Sky Fußball Expertin Julia Simic erörterte Alessandro Reitano den aktuellen Stand des Frauensports in der Sky-Berichterstattung. Stefanie Mirlach erläuterte, dass der Frauensport für Sky einen hohen Stellenwert habe und dass der Sender damit attraktive neue Zielgruppen anspreche, mehr Sichtbarkeit erreiche und zudem auch die Wirtschaftlichkeit optimiere.

Dass mit Julia Simic beim Top-Spiel endlich auch eine Frau als Expertin die Männerriege um Lothar Matthäus ergänzt, werteten alle Beteiligten als großes Plus. Die ehemalige Fußballspielerin Simic sagte, dass sie gut aufgenommen worden sei, und Alessandro Reitano fand, dass aus seiner Sicht die Runde seither deutlich lockerer geworden sei.

Letztlich müsse es normal werden, dass Frauensport präsent sei und dass Frauen auch in der Berichterstattung selbst eine größere Rolle spielten. »Ich hoffe, dass es beim nächsten Sport Summit gar keine Notwendigkeit mehr gibt, ein eigenes Panel zum Thema Frauensport zu halten«, bilanziert Alessandro Reitano.

Virtual Bundesliga

Das Thema eSport ist in der Branche bereits seit geraumer Zeit virulent, aber richtig angenähert oder gar zusammengewachsen sind TV-Realität und virtuelle Bundesliga im Fußball noch nicht. Zwar gibt es Millionen, die Fifa spielen und den eSport begeistert betreiben, aber erst seit vier Jahren gibt es auch einen virtuellen Clubwettbewerb bei der DFL, erläuterte Jörg Höflich. Daran nehmen 29 der insgesamt 36 Bundesliga-Clubs teil, wenngleich die Aushängeschilder FCB und BVB hier noch fehlten. Vereine wie Schalke oder Wolfsburg hätten hingegen schon früh auf den eSport gesetzt und seien damit auch erfolgreich, so Höflich.







Alessandro Reitano wollte von ihm wissen, woran es denn hake, dass der eSport in der TV-Berichterstattung in den meisten Fällen gar nicht vorkomme. Jörg Höflich meinte, dass eSport eben aus dem Internet komme und dort organisch gewachsen sei, und dass auch vieles aus der Community entstanden sei. Die Form der Berichterstattung sei natürlich eine andere, mit den Influencer Moderatoren aus dem eSport fremdle die TV-Welt teilweise, dennoch biete die virtuelle Bundesliga enormes Potenzial. Alessandro Reitano wünscht sich definitiv deren bessere Einbindung ins TV-Programm, und Jörg Höflich betont, dass man eine offizielle Marke der DFL werden wolle– und das sei erst der Anfang.

Special Olympics World Games

Vom 17. bis 25. Juni 2023 finden in Berlin die Special Olympics World Games statt. Dabei handelt es sich um die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Darum ging es im nächsten Panel mit Louisa von Lenthe (Sky), Roman Steuer (LOC) und Christer Palson (NEP).

Sky berät das LOC beim Host Broadcasting dieses Multi-Sport-Events, bei dem über 7.000 Athleten und Athletinnen aus 180 Ländern antreten. Man wolle das Thema Sport und Inklusion mit diesem Event in die Gesellschaft tragen, so Louisa von Lenthe, Sky. Daran arbeiten 13 Medienunternehmen, die sich zu einer Allianz zusammengeschlossen haben. Roman Steuer von LOC beschrieb, wie viel Freude die Teilnehmenden des Events verspürten, und Christer Palson pflichtet ihm bei, wenn er sagt, wie gut der Spirit einer Veranstaltung wie dieser sei. Die größte Herausforderung bestehe seitens der Produktion darin, all die besonderen Geschichten der Teilnehmenden zu erzählen.

Dafür hat sich das LOC ein besonderes Konzept überlegt, um von den 26 Venues adäquat berichten zu können. Der größte technische Aufwand wird für die Eröffnungs- und die Schlussfeier getrieben, für besonders attraktive Sportarten, darunter Schwimmen und Leichtathletik, sind jeweils zehn Kameras im Einsatz. Sportarten wie etwa Handball oder Basketball werden mit vier Kameras produziert, für kleinere Events ist jeweils eine Kamera vorgesehen.

Besonders interessant: Über die gesamt Stadt soll ein 5G Campusnetzwerk gespannt werden, sodass letztlich jeder Sportler verfolgt werden kann. Dabei sollen auch Handycams eingesetzt werden.

Fan Engagement

Im nächsten Panel diskutierten die vier Teilnehmer Samuel Westberg (La Source), Mike Ward (Singular), Mehdi Megdiche (Sky CH) und Alexander Mölders (Sky DE) über das Thema »Fan Engagement«.

»Wie schafft man es denn bei einem Bundesliga-Spiel, Fan Engagement zu erzeugen, wenn die Fans spätestens dann scheitern, wenn sie im vollen Stadion mit ihrem Smartphone kein Netz haben?«, stellte Alessandro Reitano zu Beginn eine zentrale Frage. Die Antwort darauf könnten letztlich nur die Telco-Anbieter geben, aber von diesen, so Reitano, konnte leider niemand an dem Panel teilnehmen. Und so ging es in dem Panel eben eher um inhaltliche Fragen. »Make them part of it« ist etwa für Samuel Westberg die wichtigste Anforderung für funktionierendes Fan Engagement – »Empower your Fans«, sagt er. Das gelinge über Apps, aber auch über spezielle, personalisierte Inhalte, so Mehdi Megdiche (Sky CH). Mike Ward (Singular) betonte, dass Fans echte Inhalte forderten und ablehnend reagierten auf Angebote, mit denen nur Geld verdient werden solle. Alexander Mölders (Sky DE) findet, dass es essenziell sei, es den Fans einfach zu machen, ihre Inhalte schnell und zielgerichtet zu finden – Live wie auch Non-Live. »The One Stop Shop will be Key«, so Mölders.

