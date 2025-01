Riedel Networks: PoP in Düsseldorf

Riedel Networks verstärkt Backbone mit neuem Point of Presence in Düsseldorf.

Riedel Networks erweitert sein Netzwerk durch die Einrichtung eines neuen Point of Presence (PoP) in Düsseldorf. Als strategisch wichtiger Knotenpunkt im deutschen Telekommunikationsnetz gewährleistet er eine optimale Anbindung an nationale und internationale Netzwerke.

Die strategische Lage des neuen PoPs in unmittelbarer Nähe zum Riedel Networks Media House in Köln, in dem Videoproduktionen wie die Halbzeitshows für die Uefa Champions League produziert werden, schafft ideale Voraussetzungen für Remote-Produktionen, die auf eine hochperformante, redundante Netzwerkarchitektur zwischen Köln, Düsseldorf und Wuppertal angewiesen sind.

»Dank der Erweiterung unseres Backbones um den neuen PoP in Düsseldorf schaffen wir eine noch stabilere und leistungsfähigere Infrastruktur für Remote-Produktionen im Riedel Networks Media House«, erklärt Timo Koch, Chief Commercial Officer bei Riedel Networks Media. »Dieser Schritt erlaubt es uns, die wachsenden Anforderungen im Bereich Remote-Produktion optimal zu bedienen und unseren Kunden eine robuste Konnektivität zu bieten. Gleichzeitig stärken wir unsere gesamte Infrastruktur, erhöhen die Redundanz und eröffnen neue Peering-Möglichkeiten für den Austausch von lokalem Datenverkehr.«

Riedel Networks hat gemeinsam mit Digital Realty, der weltweit größten vernetzten Rechenzentrumsplattform, die Implementierung und den Aufbau des neuen Point of Presence in Düsseldorf realisiert und setzt damit die seit über zehn Jahren bestehende erfolgreiche Partnerschaft fort. Um für Stabilität und Redundanz des Netzwerks zu sorgen, wurde der PoP so konzipiert, dass er über mindestens zwei redundante Verbindungspfade in das bestehende Backbone-Netzwerk integriert werden konnte − zwischen Düsseldorf und Frankfurt sowie zwischen Düsseldorf und Wuppertal. Er musste weitere Anforderungen wie eine redundante Stromversorgung und eine garantierte Verfügbarkeit von mindestens 99,9 Prozent rund um die Uhr erfüllen. Darüber hinaus waren der Zugang zu Cloud-Partnern wie Google und Amazon sowie bestehende Verbindungen zu anderen Carrier-Partnern von Riedel Networks erforderlich, um eine reibungslose Übertragung des Datenverkehrs sicherzustellen.

Der Private-IP-Backbone von Riedel Networks umfasst über 40 Netzknoten und verbindet mehr als 4.500 Kundenstandorte in über 75 Ländern und 1.400 Städten. Dank eines Netzwerks von über 350 lokalen Partnern ermöglicht Riedel Networks zuverlässige Konnektivität selbst an den entlegensten Orten. Mit einem rund um die Uhr besetzten Network Operations Center (NOC) wird den Kunden weltweit eine kontinuierliche Netzwerküberwachung und höchste Zuverlässigkeit garantiert.