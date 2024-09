Riedel Networks: IT-Sicherheit ist wichtig

Riedel Networks hat ein sehr lesenswertes White Paper zum Thema IT-Sicherheit veröffentlicht.

Die Wichtigkeit des Themas »IT Security« ist unbestritten. Denn Unternehmen sind ständig wachsenden Bedrohungen im Bereich der Cybersicherheit ausgesetzt. Von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu globalen Konzernen sind alle gleichermaßen potenzielle Ziele für Cyberkriminelle, die nach Schwachstellen suchen, um Daten zu stehlen, Systeme zu sabotieren oder Lösegeld zu erpressen. Angesichts der fast täglichen Berichte über Cyberangriffe kann man das Thema eigentlich nicht mehr ausblenden. Aussagen wie »Das betrifft uns nicht« oder »Unsere Daten sind uninteressant« können bitterlich bestraft werden.

Das Whitepaper »Spotlight IT Security« von Riedel Networks zielt darauf ab, Unternehmen ein umfassendes Verständnis der aktuellen Bedrohungslage zu vermitteln und ihnen praktische Strategien und Lösungen an die Hand zu geben, um diesen Bedrohungen effektiv zu begegnen. Besonders richtet es sich an Entscheidungsträger, die nicht originär im Bereich IT oder Cybersicherheit tätig sind, aber dennoch ein Grundverständnis zum Thema erlangen müssen. Dies ist besonders im Hinblick auf die NIS2-Richtlinie entscheidend, die verschärfte Anforderungen an die Cybersicherheit in kritischen Infrastrukturen und Unternehmen stellt.

Auch nicht IT-affine Führungskräfte müssen geschult werden, um fundierte Entscheidungen treffen und ihr Unternehmen vor potenziellen Bedrohungen schützen zu können. Das Whitepaper richtet sich deshalb an IT-Manager, Sicherheitsbeauftragte sowie Geschäftsführer, Finanzvorstände und andere Entscheidungsträger, die die Verantwortung für die Sicherheit ihres Unternehmens tragen. Es soll dazu beitragen, die Sensibilisierung für die ständig wachsenden Risiken zu erhöhen und gleichzeitig konkrete Maßnahmen aufzuzeigen, um diese Gefahren zu erkennen und abzuwehren.

Hier steht das Whitepaper zum Download bereit. Sehr lesenswert!