Lösung für POP-Studierende

Das SAE Institute übernimmt Fachbereiche der insolventen Akademie Deutsche POP und eröffnet Studierenden neue Perspektiven.

Das SAE Institute erweitert seine Studienangebote und übernimmt Fachbereiche aus der Insolvenz der Deutsche POP. An der Akademie waren zuletzt über 3.000 Studierende eingeschrieben. Viele von ihnen haben nun die Möglichkeit, die Ausbildung am SAE Institute fortzusetzen. Erleichtert wird dies durch die Anerkennung bereits erbrachter Studienleistungen. Zudem zeigt das SAE Institute Solidarität und schnürt ein umfassendes Hilfspaket für die betroffenen Studierenden.

Die Music Support Group GmbH, Betreiberin der Akademie Deutsche POP, hatte Ende 2023 einen Insolvenzantrag gestellt. Der Lehrbetrieb musste daraufhin eingestellt werden. Ein Großteil der bisherigen Ausbildungen in verschiedensten Kreativdisziplinen ist mit den Studienangeboten des SAE Institute kompatibel. Weitere Kurse wurden nun vom SAE Institute übernommen und werden ab März 2024 in den laufenden Lehrbetrieb integriert. Dazu zählen beispielsweise die Ausbildungsgänge Synchronsprecher, Foto-/Mediendesigner, Moderator, Grafikdesigner und Fotodesigner.

»Der Insolvenzantrag der Deutsche POP und der plötzliche Stopp des Lehrbetriebs schaden dem Medienstandort Deutschland und sind insbesondere für die Studierenden ein erheblicher Einschnitt. Viele stehen vor einer ungewissen Zukunft und haben durch bereits gezahlte Studiengebühren einen finanziellen Schaden erlitten. Durch die Anerkennung von Studienleistungen, die Übernahme einiger Ausbildungsgänge und unser umfangreiches Hilfspaket können wir der Mehrheit dieser Studierenden nun eine neue Perspektive bieten. Auch ehemalige Lehrende der Akademie Deutsche POP laden wir herzlich ein, sich bei uns zu melden. Es ist eine schwierige Situation, in der wir uns verpflichtet fühlen, Verantwortung zu übernehmen. Wir möchten möglichst vielen Betroffenen eine neue ‚berufliche Heimat‘ bieten«, sagt Chris Müller, Geschäftsführer des SAE Institute in Deutschland.

Ein umfassendes Hilfspaket beinhaltet die bestmögliche Anerkennung bereits erbrachter Leistungen sowie den kostenfreien Zugang zu Inhalten aus vorangegangenen Modulen des passenden SAE-Studienganges, um fehlendes Wissen nachzuholen. Zudem werden Vergünstigungen eingeräumt, insbesondere für Studierende, die einen hohen finanziellen Schaden erlitten haben. Über die genauen Konditionen informieren die Bildungsberater_innen am jeweiligen Campus.

Die Akademie Deutsche POP ist ein Geschäftsbereich der Music Support Group GmbH, welche am 30. November 2023 Insolvenzantrag beim Amtsgericht München gestellt hat. Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde der Sanierungsexperte Rechtsanwalt Rolf Pohlmann von der Kanzlei Pohlmann Hofmann bestellt. Aktuelle Informationen zum laufenden Verfahren sind hier zusammengefasst. Durch die Übernahme der genannten Studienangebote übernimmt das SAE Institute nicht die Akademie Deutsche POP in Gänze und tritt in keine Rechtsnachfolge ein.

Das SAE Institute zählt mit 54 Schulen in 28 Ländern zu den weltweit erfolgreichsten privaten Ausbildern für Medienberufe. Angeboten werden Studiengänge in den Fachbereichen Audio, Games, Music Business, Film, Animation, Content Creation & Online-Marketing, Web und VFX. Im Sommer 2022 wurde das Europageschäft von der französischen AD Education Group übernommen. Seitdem setzt das SAE Institute den eingeschlagenen Expansionskurs konsequent fort. So entsteht beispielsweise in Nürnberg aktuell mit dem zehnten Standort in Deutschland eine der europaweit modernsten Ausbildungsstätten für den Nachwuchs der Kreativwirtschaft. Der Lehrbetrieb startet im September 2024.