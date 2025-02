Curt O. Schaller erhält den Scientific and Technical Award

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences würdigt Schallers Pionierarbeit auf dem Gebiet der Kamerastabilisierung mit dem Trinity 2.

Curt O. Schaller, Produktmanager für Kamerastabilisierungssysteme bei Arri, erhält den Scientific and Engineering Award der Academy of Motion Picture Arts and Sciences für das Konzept, das Design und die Entwicklung des Trinity 2 Kamerastabilisierungssystems. Dr. Roman Foltyn wird auch für das Software- und Hardware-Design des motorisierten stabilisierten Kopfes von Trinity ausgezeichnet. Mit den Scientific and Technical Awards der Academy werden Personen und Unternehmen geehrt, die mit ihren Entdeckungen und Innovationen einen bedeutenden und dauerhaften Beitrag zum Kinofilm geleistet haben.

Curt O. Schaller kommentiert: »Diese Auszeichnung geht an alle Trinity-Betreiber in aller Welt! Ihr Vertrauen und Engagement in das Trinity-Konzept und ihre außergewöhnliche, innovative und grenzüberschreitende Arbeit haben diese Auszeichnung erst möglich gemacht. Ich möchte auch dem Arri-Team in München, Wien und dem FoMa-Team für unsere langjährige Zusammenarbeit danken und nehme den Preis in ihrem Namen entgegen. Arri ist ein besonderer Arbeitsplatz, und der Arri-Geist spiegelt sich in den Produkten wider, die wir herstellen. Die gesamte Organisation und unsere Technologiepartner werden von Innovation und der Leidenschaft angetrieben, das Beste für die Branche zu produzieren, die wir lieben.«

Arri-Geschäftsführer Walter Trauninger gratuliert im Voraus: »Wir sind der AMPAS sehr dankbar, dass sie die bahnbrechende Arbeit so vieler Ingenieure und Wissenschaftler hinter den Kulissen würdigt. Diese Auszeichnung ist das 20. Mal, dass Arri eine solche Anerkennung von der Academy erhält, und wir sind zutiefst geehrt und dankbar.« Er fährt fort: „Ein besonderer Glückwunsch an Curt für seine Leistungen. Er ist ein begnadeter Profi, der genau weiß, was die Branche braucht. Seine Werkzeuge haben zahllosen Filmemachern auf der ganzen Welt geholfen und zeigen das Engagement von Arri, exzellente Ausrüstung und Dienstleistungen für die Filmindustrie zu liefern.«

1984 begann Curt O. Schaller eine Ausbildung zum Kameraassistenten und anschließend zum Kameramann bei den Bavaria Film- und Fernsehstudios in München, Deutschland. Nach seiner Ausbildung arbeitete Schaller als Kameramann bei Serienproduktionen und als Steadicam-Operator bei TV-Serien, Filmen, Shows und Dokumentationen. Mitte der 1990er Jahre nutzte Schaller seine Erfahrungen als Kameramann und Steadicam-Operator und begann, eigene Kamera-Stabilisierungssysteme zu entwickeln, aus denen 2001 die Artemis-Serie der Firma Sachtler / Vitec Videocom hervorging. Im Jahr 2015 entwickelte Schaller zusammen mit dem promovierten Ingenieur Roman Foltyn das Trinity-System. Trinity ist das weltweit erste Kamerastabilisierungssystem, das ein mechanisches und ein elektronisches Stabilisierungssystem kombiniert. Im April 2016 hat Arri das Stabilisatoren Geschäft von Vitec übernommen. Seitdem ist Schaller als Product Manager Camera Stabilizer Systems für die Weiterentwicklung des Stabilisator-Portfolios von Arri verantwortlich.

Curt O. Schaller und andere Preisträger werden bei der Verleihung der wissenschaftlichen und technischen Preise der Akademie am 29. April 2025 in Los Angeles geehrt.