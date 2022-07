Arri erhält Engineering Emmy

Arri wird bei der kommenden Emmy-Verleihung den »Philo T. Farnsworth Corporate Achievement Awards« erhalten, wird also eine »Engineering Emmy« bekommen.

Arri wird als Preisträger der 74. Engineering, Science & Technology Emmy Awards geehrt. Arri hat auch früher schon Emmys erhalten, in jüngerer Zeit für die Digitalkamera Alexa (Meldung) und die Flächenleuchte SkyPanel (Meldung). Nun wird das Unternehmen mit dem Philo T. Farnsworth Corporate Achievement Award ausgezeichnet.

Dieser Award, benannt nach dem amerikanischen Erfinder und Fernsehtechniker Philo Farnsworth, wird von der Television Academy seit 2003 im Rahmen der Engineering, Science & Technology Emmy Awards verliehen und zwar an »eine Agentur, ein Unternehmen oder eine Institution, deren Beiträge im Laufe der Zeit einen bedeutenden Einfluss auf die Fernsehtechnologie hatten«. Arri erhält somit sozusagen einen »Lifetime-Achievement-Award« als Unternehmen. Über die Gewinner entscheidet jeweils eine Jury aus Fernsehingenieuren des Engineering Emmy Awards Committees der Television Academy.

»Branchenprofis vertrauen seit langem auf die Stabilität und Vielseitigkeit des Arri-Equipments, das Digitalkameras, Objektive, Kamerazubehör, Archivtechnologien, Scheinwerfer und Beleuchtungszubehör umfasst. Zusätzlich bietet Arri Rental neben Kamera-, Beleuchtungs- und Bühnenequipment für professionelle Produktionen auch exklusive Technologien an«, so die Jury des Engineering Emmy Awards Committees. »Arri-Kameras haben Kreativität und Technologie miteinander verbunden und das Medium Film zum wichtigsten unserer Zeit gemacht. Arri strebt seit über 100 Jahren danach, Zukunftstechnologien für die Aufnahme von bewegten Bildern zu entwickeln … und es werden immer mehr.«

»Arri fühlt sich sehr geehrt über die Auszeichnung mit dem Philo T. Farnsworth Corporate Achievement Award. Wir sind der Television Academy sehr dankbar für diese außerordentliche Anerkennung«, betont Dr. Matthias Erb, Vorstandsvorsitzender von Arri. »Seit Anbeginn widmet sich Arri der Entwicklung der bestmöglichen Tools und Lösungen für die weltweite Produktions-Community. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre der erfolgreichen Zusammenarbeit.«

Mit dem Philo T. Farnsworth Corporate Achievement Award wird Arri bereits die fünfte Emmy erhalten: für das SkyPanel, die Alexa, Verbesserungen bei großen CMOS-Sensoren und für die kontinuierliche Entwicklung der Arriflex-Filmkameras wurde das Unternehmen schon mit dieser Trophäe geehrt.

Die Verleihung der Engineering Emmys an Arri und die anderen Preisträgerinnen und Preisträger findet am 28. September 2022 in Los Angeles statt.

Mehr Infos über Arri finden Sie bei film-tv-video.de hier: weitere Meldungen mit dem Stichwort »Arri«, Sponsoren-Seite.