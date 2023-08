Riedel erhält Emmy

Riedel Communications erhält einen Emmy Award für sein Wireless Intercom System Bolero.

Riedel Communications wurde für das Bolero ADR (Advanced DECT Receiver) Wireless Intercom System mit einem Emmy Award der Television Academy ausgezeichnet. Seit seiner Einführung im Jahr 2017 wurde Bolero in Hunderten von Produktionen eingesetzt und ermöglichte oft die Entwicklung neuer Workflows und Anwendungsfälle.

Gründer, Eigentümer und Group CEO Thomas Riedel sowie Jake Dodson, der VP of Product Development und die Produktmanager Wolfgang Fritz und Jiou Phan (J.P.) Lee waren unter den 25 Preisträgern, die in diesem Jahr von der Television Academy in zehn Kategorien ausgezeichnet wurden.

»Wir sind seit langem in der Sport-, Broadcast- und Unterhaltungsbranche tätig und sahen die Notwendigkeit, ein besseres drahtloses Intercomsystems zu entwickeln: Bolero«, sagt Thomas Riedel. »Bolero hat sich in beeindruckend kurzer Zeit zu einem weltweiten Standard in seinem Bereich entwickelt und übertrifft sogar unsere eigenen Erwartungen. Diese Leistung verdanken wir den talentierten Experten in unserem Team, die Business- und Technologiekenntnisse nahtlos miteinander verbinden. Diese Auszeichnung ist eine unglaubliche Anerkennung für ihre harte Arbeit in den Bereichen Forschung, Design und Innovation, die zur Entwicklung dieser bahnbrechenden Technologie geführt hat. Dieser Emmy Award unterstreicht Riedels Position als zukunftsweisender Marktführer für professionelle Audio-, Video-, Daten- und Intercom-Technologie und unser Engagement, innovative Lösungen zu liefern, die es unseren Kunden ermöglichen, bessere Events zu produzieren und bessere Geschichten zu erzählen.«

Das Riedel Bolero-System unterstützt bis zu 250 Beltpacks und 100 Antennen in einem einzigen Projekt. Mit einer Akkulaufzeit von mehr als 17 Stunden und dem optionalen Stand-Alone-Betrieb, der keine Basisstation benötigt, ist Bolero komfortabel zu bedienen. Mit Funktionen wie ADR mit Multidiversity- und Antireflektions-Technologie für größere HF-Robustheit, »Touch&Go«-Registrierung am Gürtel und vielseitigem Betrieb – als drahtloses Beltpack, drahtloses Keypanel und Walkie-Talkie – sowie Bluetooth-Unterstützung hat Bolero die Kategorie der drahtlosen Sprechanlagen neu definiert.

Riedel wird den Technology and Engineering Emmy Award 2023 bei einer Zeremonie am 18. Oktober in Los Angeles entgegennehmen. Diese Auszeichnung ist der vierte Emmy Award, den Riedel in seiner über 30-jährigen Geschichte erhalten hat. Zuvor hatte das Unternehmen bereits den Technology and Engineering Emmy Award für seine Arbeit mit Red Bull Stratos und Red Bull Air Race erhalten. Das Bolero-System selbst wurde 2019 mit dem renommierten Red Dot Design Award ausgezeichnet.