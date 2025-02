Korean Broadcasting System nutzt Lawo Audio IP

Korean Broadcasting System (KBS), Südkoreas führender öffentlich-rechtlicher Sender, hat seinen HDTV-4 Übertragungswagen mit IP-Audiolösungen von Lawo modernisiert.

Dieses technische Upgrade durch Lawo erhöht die Flexibilität, Leistung und Effizienz des Ü-Wagens bei der Live-Produktion und gewährleistet erstklassige Übertragungsqualität bei großen Events.

Der HDTV-4 ist der größte Ü-Wagen von KBS und mit seinem 16-Kamera-Setup und seiner Arbeitsumgebung für High-End-Produktionen ausgelegt. Um den wachsenden Anforderungen von Live-Übertragungen gerecht zu werden, erneuerte KBS die gesamte Audio-Infrastruktur des Fahrzeugs und ersetzte altes Equipment durch eine Lawo mc²56 Audio Production Console, eine A-UHD Core Audio Engine, ein Power Core Gateway und eine A-stage64 Stagebox. Die Installation übernahm der Systemintegrator Dongyang Digital (DYD), der die nahtlose Einbindung in die bestehende Infrastruktur sicherstellte.

Live-Produktionen

Live-Übertragungen sind anspruchsvoll und erfordern flexible Setups im Ü-Wagen. Choelho Park, verantwortlich für die Gesamtleitung und den Audiomix des HDTV-4, erklärt: »Ein Ü-Wagen kann an jedem Standort zur Produktionszentrale werden, so dass jede Veranstaltung von Grund auf neu konfiguriert werden muss. Von den Signalverbindungen zum Veranstaltungsort bis zu den Faderstrip-Layouts, dem Routing und den Abläufen – alles variiert je nach Produktion, weshalb maximale Flexibilität von entscheidender Bedeutung ist.«

Die mc²56-Konsole wurde für dynamische Umgebungen mit sehr hoher Arbeitslast entwickelt und bietet umfangreiche DSP-Kapazitäten, eine intuitive Bedienung und flexible Workflows. Durch die Unterstützung von SMPTE ST 2110, AES67 und Ravenna lässt sich die Konsole nahtlos in die IP-basierte Infrastruktur von KBS integrieren.

Vielseitiges Audiomanagement für jede Produktion

KBS deckt ein breites Spektrum an Formaten ab, von Sport über Konzerte bis hin zu Unterhaltungsshows. Die Lawo-Technik verarbeitet dabei unterschiedlichste Audiosignale aus vielen Quellen.

Park erklärt: »Bei Sportübertragungen kommen einzelne Mikrofon- und Kommentatorsignale zusammen, um einen realitätsnahen Sound zu erzeugen. Bei Musiksendungen arbeiten wir mit externen Tonproduktionsfirmen zusammen und integrieren verschiedenste Signale wie Analog, AES3 und MADI. Das mc²56 Pult verarbeitet all diese externen Signale sowie interne Quellen wie File-Player, Grafiksysteme, CD-Player und Effektgeräte. So entsteht ein nahtloser Mix in hervorragender Audioqualität.«

Das Power Core Gateway und die A-stage64 Stagebox von Lawo sorgen für eine zuverlässige und skalierbare Audiovernetzung und eine optimale Signalübertragung.

Zukunftssicheres Broadcasting bei KBS

Vor der Modernisierung war KBS auf ein Mischpult angewiesen, das in die Jahre gekommen war und das Ende seines Lebenszyklus erreicht hatte. Die Umstellung auf die skalierbare IP-basierte Infrastruktur von Lawo gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit an zukünftige technologische Entwicklungen.

Als Südkoreas führende öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt setzt KBS immer wieder neue Maßstäbe in der Live-Produktion. Mit seinem neu ausgestatteten HDTV-4-Ü-Wagen, der mit modernster Lawo IP-Technologie betrieben wird, ist KBS bestens gerüstet, um auch in den kommenden Jahren herausragende Sendungen zu liefern.

Über Dongyang Digital

Dongyang Digital (DYD), seit 23 Jahren in der Broadcast-Branche tätig, bietet Lawo-Produkte und jede Art von professionellem Broadcast-Equipment wie Intercom, Video-Codecs und Audio-Signalprozessoren an. Das Unternehmen liefert zudem schlüsselfertige Lösungen für Ü-Wagen und betreut zahlreiche Rundfunkanstalten und den professionellen Audiomarkt.