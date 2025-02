Technicolor beginnt mit der Stilllegung von Betrieben

Offenbar ist es nicht gelungen, neue Investoren für die Gruppe zu finden.

Mehreren Berichten zufolge hat Caroline Parot, CEO der Technicolor-Gruppe, eine Information an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschickt, wonach die in Paris ansässige Technicolor-Gruppe beim französischen Gericht ein gerichtliches Sanierungsverfahren beantragt hat.

Zur Technicolor Group gehören bekannte VFX-Firmen wie The Mill und MPC sowie die Animationsfilmfirma Mikros Animation. Die Gruppe beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den USA, Großbritannien, Frankreich, Kanada und Indien. Joseph Bell, ehemaliger Geschäftsführer von The Mill in Los Angeles, schätzt, dass die Gruppe weltweit rund 4.500 Personen beschäftigt.

Die Nachricht von der drohenden Insolvenz hat in der VFX-Szene weltweit für Bestürzung gesorgt und es wird viel darüber diskutiert, wie es sein kann, dass weltweit immer mehr produziert wird und immer mehr VFX-Dienstleistungen benötigt werden, aber Unternehmen in diesem Bereich trotzdem in Schwierigkeiten geraten.

In den sozialen Netzwerken werden die Pandemie und der Autorenstreik, aber auch interne Managementstrukturen und -strategien aus Gründe hierfür genannt. Ein weiterer Punkt, auf den auch der VTFF immer wieder hinweist: Technische Dienstleister werden nicht angemessen bezahlt.