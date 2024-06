Euro Cine Expo beginnt

Am Donnerstag öffnet die Euro Cine Expo ihre Pforten. Bis einschließlich Samstag können Interessierte die Veranstaltung in München besuchen.

Die Euro Cine Expo konzentriert sich auf die Technologie und Kreativität in der Film- und Fernsehproduktion.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos und bietet Zugang zur Ausstellung mit mehr als 150 Marken und Ausstellern sowie zum zweitägigen Symposium mit mehr als 30 Präsentationen/Seminaren/Workshops und Podiumsdiskussionen.

Zu den Höhepunkten der Messe gehören ein praktischer Steadicam-Workshop, die Ausstellung »I of the Lens«, ein »Internationaler Dialog über Kinematografie – Bildung, Kreativität, Bewahrung« und eine Podiumsdiskussion des BVK in Zusammenarbeit mit Kodak, um nur einige der zahlreichen Möglichkeiten zum Lernen und Netzwerken zu nennen.

film-tv-video.de wird während der Messe den »Best of Show Award« vergeben.

Stark ausgeweitet hat die Messe den Seminarbereich. An zwei Tagen gibt es zahlreiche Vorträge und Diskussionen. Vorstellungen neuer Kameras und spannender Technologien gehören ebenso zum Programm wie die Vorträge zu den Themen Licht, Objektiv, Projektion, HDR, AI und mehr.

Die Veranstaltung ist kostenlos, hier geht’s zur Registrierung.

Seminarprogramm Freitag, 28.06.2024

Seminarprogramm Samstag, 29.06.2024