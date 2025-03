News: Kurz und knackig – KW 13/2025

Die von der Trump-Administration verordnete Schließung von Radio Free Europe/Radio Liberty sei »willkürlich«. Das könne »nicht mit einem Satz der Begründung, der praktisch keine Erklärung enthält« veranlasst werden, »selbst wenn der Präsident sie (die zuständige Behörde) dazu aufgefordert hat.« Der Sender wäre in der Hauptsache erfolgreich. So ordnete ein US-Richter per einstweiliger Verfügung die Freigabe von 77 Mio. $ für den Weiterbetrieb an. Die EU sicherte finanzielle Unterstützung zu.