News: Kurz und knackig – KW 10/2025

Laut der gewerkschaftsnahen Stiftung besteht der parteipolitische Einfluss in den Rundfunkräten von ARD/ZDF trotz Eingriffs des Bundesverfassungsgerichts von 2014 über Verbandsvertreter weiter, so eine Untersuchung zu 772 Räten. Vielfach mangele es an Transparenz und Austausch mit dem Publikum.