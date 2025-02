News: Kurz und knackig – KW 9/2025

Laut Manager Magazin stehen bei dem Münchner Konzern 500 der 4.000 Jobs in den Bereichen TV und Streaming in Frage. Die Einschnitte wurden in Vorbereitung der Veröffentlichung der 2024er Bilanz am 6.3. bekannt. Den Machtkampf um die Übernahme finanziert die Berlusconi-Holding MFE als größter Aktionär mit einem 3,4 Mrd. € Kredit.