Riedels MediorNet und Artist in der Scotiabank Arena

Die Scotiabank Arena hat mithilfe des Systemintegrators Matrix Video Communications Corp. (MVCC) ein dezentrales MediorNet-System als Teil der Neugestaltung der Arena implementiert.

MediorNet bietet die nötige Flexibilität und reduzierte Setup-Zeit, um in der Arena schnell zwischen Eishockey und Basketball oder einem von Hunderten von anderen Events zu wechseln. Auch das neue Riedel Intercom-System, bestehend aus Artist, Bolero und SmartPanels, vereinfacht die Kommunikation in der Arena erheblich.

Multifunktionale Arena

Die Scotiabank Arena in Toronto wurde für NHL- und NBA-Spiele gebaut, beherbergt aber auch Hunderte andere Veranstaltungen pro Jahr und gilt als eindrucksvolle Arena. Die Wahl der richtigen Technologie für die Anforderungen der Scotiabank Arena war ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Arena, Riedel und Systemintegrator MVCC. Nach Tests verschiedener SDI- und IP-Systeme entschied sich die Scotiabank Arena für MediorNet MicroN UHD Router, um das 12 Jahre alte Routing-System zu ersetzen.

Der Systemintegrator MVCC trug maßgeblich dazu bei, dieses innovative System nach Kanada zu bringen. Dank fachmännischer Inbetriebnahme, gründlicher Schulung der Endnutzer und ausgereifter MediorNet-Technologie lieferten MVCC und Riedel ein System, das vom ersten Tag an voll funktionsfähig war.

Bei der Planung wurden herkömmliche Konfigurationen hinterfragt und Bereiche innerhalb der Einrichtung geschaffen, in denen Router normalerweise nicht platziert werden, wie z. B. in Schränken, unter den Tribünen und innerhalb der LKW-Verbindungsgruppe. Dies war möglich, weil an jedem Standort nur einige Dutzend Quellen oder Ziele benötigt wurden. Auf diese Weise konnten zusätzliche MicroN UHD-Nodes direkt an das MediorNet TDM-System angeschlossen werden, so dass sie in der gesamten Einrichtung verfügbar waren.

Mit MediorNet und den SmartPanels lässt sich leicht zwischen Basketball- und Hockey-Setups wechseln. Wann immer die Notwendigkeit besteht, den Veranstaltungsort neu zu konfigurieren, können alle Router- und Multiviewer-Einstellungen sowie LKW-Eingänge mit nur einem Knopfdruck zurückgesetzt werden.

Neben dem MediorNet MicroN UHD-System wurden auch ein Artist Intercom System und ein Bolero Wireless Intercom in der Arena installiert, die beide für eine klare Kommunikation sorgen und zugleich immer neu konfiguriert werden können, um den sich ständig ändernden Einsatzbedingungen gerecht zu werden.

Das Bolero-System bietet eine außergewöhnliche Qualität und eliminiert jedes Hintergrundgeräusch. Es sorgt für einen sauberen, soliden Klang in der gesamten Arena sowie in Ad-hoc-Bereichen, in denen ein eigenständiger Betrieb erforderlich ist.