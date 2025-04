Game Creek Video mit Technik von Riedel

Game Creek Video, ein führender Anbieter von mobilen TV-Produktionseinrichtungen, hat Technik von Riedel in seine neuesten Ü-Wagen eingebaut.

Die Ü-Wagen – zwei miteinander verbundene A-, B- und C-Einheiten – wurden für zwei große US-Broadcast-/Streaming-Unternehmen gebaut, um deren größte Sportproduktionen zu übertragen. Die für zahlreiche hochkarätige Events eingesetzten Trucks sind mit dem Artist-Ökosystem von Riedel ausgestattet, bestehend aus einer Artist Intercom-Matrix, SmartPanels und Bolero Wireless Beltpacks für erstklassige Kommunikation bei Live-Produktionen. Zudem optimieren Riedels MediorNet FusioN Standalone-IP-Konverter die Signalübertragung im Video-Bereich.

»Unsere Kunden waren sehr daran interessiert, dass wir Riedels Lösung implementieren, und wir nehmen ihre Anregungen immer sehr ernst«, so Pat Sullivan, Präsident von Game Creek Video. »Diese Trucks werden für die größten Produktionen in den Vereinigten Staaten gebaut, und Riedels Bereitschaft, uns auf hohem Niveau zu unterstützen, war ein wichtiger Faktor für unsere Entscheidung.«

»Riedel zeichnet sich durch kontinuierliche Investitionen in die Weiterentwicklung seiner Systeme aus, anstatt nur mit der Technologie Schritt zu halten«, so Sullivan weiter. »Sie gehen auf unsere Bedürfnisse ein und reagieren schnell, was von unschätzbarem Wert ist. In unserem »No-Fail-Geschäft« ist es wichtig, einen Partner wie Riedel zu haben, der unsere Philosophie teilt.«

Statt einer großen, zentralisierten Video-Gateway-Lösung setzt Game Creek die Riedel FusioN Gateway-Produktlinie ein, um die UHD-Ausgabe an die lokalen Monitore in jedem der drei Trucks zu liefern. In diesem Setup sitzen 160 kleine FusioN 3B-Geräte hinter den Monitoren in den drei Fahrzeugen – jedes steuert zwei UHD-Displays. FusioN 3B überträgt SMPTE ST 2110-Signale zu den Monitoren und wandelt sie in SDI um.

Durch die Verwendung von ST 2110 konnte Game Creek die Anzahl der Verbindungen reduzieren und die gemeinsame Nutzung von Signalen zwischen Systemen vereinfachen. Zudem konnte Game Creek ohne ein zentrales Gateway die Anzahl der Kabel und das Gewicht in den Trucks reduzieren.

Auch das digitale Matrix-Intercom-System Artist ist eine der wichtigsten Komponenten der neuen Trucks, da es durch seine kompakte Bauweise den Übergang von einem großen, zentralisierten Intercom-System zu einem kleinen 2-HE-Einzelgerät ermöglicht. Game Creek hat in jeder A-Einheit einen Artist-1024 Node installiert, der mit 768 Ports das gesamte Drei-Lkw-System unterstützt. Das System lässt sich sowohl mit herkömmlichen Kamerasystemen als auch mit ST 2110-fähigen CCUs verbinden und vereinfacht so die Integration. Da Riedels App-basierte SmartPanels nicht nur für Intercom eingesetzt werden können, prüft Game Creek weitere Einsatzmöglichkeiten für das Artist-System im Bereich Audio-Monitoring.

»Kürzlich stießen unsere Ü-Wagen mit dem alten Design an die Gewichtsgrenzen des Verkehrsministeriums, sodass wir nicht mehr so viel zusätzliches Equipment mitnehmen konnten. Durch den Einsatz von MediorNet FusioN und dem Artist Intercom können wir die Vorteile von ST 2110 nutzen und einige der schweren Kupferkabel durch Glasfaser ersetzen«, so Martin. »Ganz gleich, ob die Anwender ein Headset oder ein Mikrofon und die internen Lautsprecher der Artist verwenden, die Klangqualität ist fantastisch und war ein wichtiges Verkaufsargument.«

Game Creek hat etwa 90 RSP-1232HL SmartPanels an den Arbeitsplätzen in den Trucks installiert, plus einige für den Außeneinsatz, um mit den Crew-Mitgliedern vor Ort zu kommunizieren. Darüber hinaus ermöglicht das drahtlose Intercom-System Bolero den Operatoren im Truck ständigen Austausch mit den Mitarbeitern vor Ort und umgekehrt. Die für große US-Sportproduktionen gebauten Flagship-Trucks unterstützen hochkarätige Übertragungen, sind aber auch flexibel für andere Veranstaltungen und Kundenbedürfnisse einsetzbar.