Kompaktes Smartpanel von Riedel

Riedel erweitert 1200er SmartPanel-Familie um das kompakte DSP-1216HL Desktop SmartPanel.

Das DSP-1216HL SmartPanel ist ein kompaktes, ergonomisches Desktop-Intercom-Panel, das die SmartPanel-Serie 1200 von Riedel ergänzt. Es bietet ein platzsparendes, multifunktionales Interface für professionelle Anwender in den Bereichen Broadcast, Live-Event-Produktion, Theater, Ü-Wagen sowie Sportstätten und bringt Leistungsfähigkeit und Flexibilität von Riedels softwaredefiniertem SmartPanel-Ökosystem auf den Desktop.

Ähnlich wie bei einem Smartphone können die Nutzer eines SmartPanels dessen Funktionen an ihre Workflows anpassen, indem sie statt mehrerer Einzweckgeräte verschiedene Apps nutzen. Dieser flexible Ansatz reduziert Hardwarekosten und Komplexität und bietet hohe Investitionssicherheit, da neue Funktionen über Software-Updates hinzugefügt werden können. Bei der Markteinführung wird das DSP-1216HL alle drei SmartPanel-Apps der Serie 1200 unterstützen: die Intercom App für Echtzeitkommunikation, die Control Panel App für nahtlose Integration von Drittanbietern und die Audio Monitoring App für leistungsstarke Audioüberwachung.

»Wer bisher alle Vorteile unserer SmartPanels der 1200er Serie nutzen wollte, war auf rackmontierte, für den Desktop-Einsatz angepasste Panels angewiesen. Unser voll integriertes DSP-1216HL Desktop SmartPanel bietet nun noch höheren Bedienkomfort, optimierte Workflows und maximale Effizienz in anspruchsvollen Produktionsumgebungen«, so Dominik Litfin, Product Manager Panels bei Riedel. »Unser neues Desktop SmartPanel vereint eine Vielzahl von Funktionen auf kleinstem Raum und bietet Anwendern mehr Platz, verbesserte Ergonomie und eine intuitive Benutzeroberfläche. Die multifunktionale Hardware spart Platz, Energie, Gewicht sowie Kosten und bietet gleichzeitig genau die Flexibilität und den Funktionsumfang, den unsere Kunden erwarten.«

Aufbauend auf der bewährten Technologie der 1200er SmartPanels verfügt das DSP-1216HL über 16 Hybrid-Hebel-Tasten für intuitive Talk-Mute- und Talk-Listen-Workflows sowie hochauflösende, farbige Multitouch-Displays und anpassbare LED-Ringe. Das DSP-1216HL wurde für die nahtlose Integration in das Riedel Artist Intercom-Ökosystem entwickelt und verfügt über umfangreiche Anschlussmöglichkeiten und einen klaren Fokus auf offene IP-Standards. Es kann über AES67 (SMPTE ST 2110-30) an Artist-1024 oder über AES3 an Artist-32/64/128 angeschlossen werden und fühlt sich in allen modernen Produktionsnetzwerken zu Hause. Das hochwertige 2.1-Lautsprechersystem des Panels verbessert nicht nur Intercom-Workflows dank optimaler Klangqualität die Sprachverständlichkeit in Szenarien ohne Headset, sondern ermöglicht auch den Einsatz als Audio Monitoring-Lösung. Sein platzsparendes Design und VESA-Montageoptionen machen das SmartPanel noch vielseitiger und ermöglichen auch schwebende Setups.

»Die SmartPanel-Familie wächst weiter und wird mit jedem Schritt leistungsfähiger. Mit dem neuen Virtual SmartPanel und dem Desktop SmartPanel der 1200er Serie bieten wir jetzt die perfekte Benutzeroberfläche für jede Anwendung«, so Jake Dodson, Executive Director Product Management bei Riedel Communications. »Wir investieren weiter in unsere softwaredefinierte Hardware-Plattform und entwickeln neue SmartPanel-Apps, um den sich wandelnden Anforderungen unserer Branche gerecht zu werden.«