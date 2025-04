University of Notre Dame punktet mit Riedel RefBox

Die University of Notre Dame hat Riedels RefBox, Teil der SimplyLive Production Suite, erfolgreich implementiert.

Die University of Notre Dame hat Riedels RefBox, Teil der SimplyLive Production Suite, erfolgreich implementiert und optimiert damit die Entscheidungsfindung von Schiedsrichtern bei Sportveranstaltungen auf dem Campus. Die Entscheidung für RefBox fiel aufgrund des Bedarfs an einem flexiblen und einfach zu bedienenden Replay-System.

»Riedels RefBox hat unsere Arbeitsprozesse wesentlich verändert – es ist das intuitivste Replay-System, das unsere Offiziellen je benutzt haben«, so Scott Rinehart, Senior Director bei Notre Dame Studios. »Das besondere an der RefBox ist, dass sie es unseren Schiedsrichtern ermöglicht, ihre eigene Replay-Analyse unabhängig durchzuführen. Sie müssen nicht mit einer dritten Partei kommunizieren oder sich auf die Interpretation einer anderen Person verlassen. Direkte Interaktion erlaubt es den Schiedsrichtern, schnell und sicher Entscheidungen zu treffen, was den Spielfluss deutlich verbessert.«

Das RefBox-System, das einen 24-Zoll-Touchscreen-Monitor und einen kompakten Intel NUC-Computer umfasst, wurde in die bestehende Campus-Netzwerkinfrastruktur von Notre Dame integriert, um die Live-Sportproduktion zu unterstützen. Dank der intuitiven Touchscreen-Bedienung des Systems können die Offiziellen schnell mehrere Kameraperspektiven überprüfen, wichtige Momente heranzoomen und fundierte Entscheidungen treffen, ohne auf externe Operator oder komplexe Kommunikationsprozesse angewiesen zu sein. Die Universität profitiert von der Mobilität und der einfachen Einrichtung des Systems und kann so die Schiedsrichterprüfungen für verschiedene Sportarten an unterschiedlichen Orten auf dem Campus effizient verwalten.

Neben der Implementierung von RefBox zur Optimierung der Spielleitung hat Notre Dame auch den Einsatz von Riedels SimplyLive-System für Produktionszwecke erprobt und nutzt dessen native NDI-Funktionen zum Streamen und Abrufen von Wiederholungen von Rugby-Spielen und anderen Veranstaltungen. Die Vielseitigkeit des Systems ist besonders beeindruckend, da es mit nur zwei Knopfdrücken zwischen einer Produktionssuite und einer RefBox umgeschaltet werden kann. Bei Rugby-Spielen integriert das SimplyLive-System nahtlos vier NDI-Kamera-Feeds über das Campus-Netzwerk und ermöglicht so Aufzeichnung, Wiedergabe und vollständige Produktionsfunktionen innerhalb eines einzigen, eigenständigen Systems.

Mit dieser All-in-One-Lösung kann ein Operator gleichzeitig als Regisseur, technischer Leiter und Replay-Operator fungieren. Darüber hinaus bleibt die intuitive Benutzeroberfläche mit ihren vertrauten Touch- und Swipe-Bedienelementen in den verschiedenen Modi konsistent, so dass der Übergang zwischen Produktions-Suite, Replay-Suite und RefBox für die Nutzer reibungslos verläuft. Diese Anpassungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit verdeutlicht das Potenzial des SimplyLive-Systems, mehrere Funktionen innerhalb des Sportübertragungssystems einer Universität zu erfüllen – von Referee Review bis hin zu umfassenden Produktionsfunktionen.

Shawn DeWeerd, Videoingenieur an der University of Notre Dame, sagt: »Die Benutzerfreundlichkeit der RefBox ist ein entscheidender Vorteil im Vergleich zu unserer bisherigen Lösung, die umständlich und zu teuer war, um mehrere Systeme für verschiedene Standorte anzuschaffen. Mit der RefBox können wir sie einfach dorthin bringen, wo sie gebraucht wird, indem wir sie direkt an das Campus-Netzwerk anschließen. Und ich konnte die Leute in nur fünf Minuten durch die Grundlagen führen. Wer mit einem iPad umgehen kann, kann auch SimplyLive bedienen.«