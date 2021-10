EVS: Game Creek setzt auf HDR

Der US-TV-Dienstleister Game Creek investierte in EVS-Equipment — für HDR-Upgrades und schnelle Remote-Workflows.

Game Creek Video hat vor kurzem das Upgrade einer seiner wichtigsten HD-Produktionseinheiten auf volle HDR-Fähigkeiten durchgeführt. Dabei kamen die EVS-Lösungen LiveCeption und MediaCeption zum Einsatz.

Die Aufrüstung des 16-m-Ü-Wagens Peacock One mit einem HDR-Upgrade wurde im Eiltempo durchgeführt. Grund dafür war, dass der US-Sender NBC Sports bei kommenden Sportveranstaltungen in 1080p und UHD-4K in HDR produzieren will.

Der Peacock One hat aber nur das erste HDR-Upgrade von den vielen Fahrzeugen innerhalb der Flotte des Unternehmens erhalten — weitere werden folgen.

Auch andere US-Sportsender wie Fox Sports, ESPN und CBS setzen verstärkt auf UHD, und deshalb hat Game Creek Video beschlossen, seine gesamte Ü-Wagenflotte aufzurüsten — und zwar mit EVS-Lösungen. Das intensive Upgrade-Programm auf LiveCeption Signature soll bis 2023 abgeschlossen sein.

Dabei werden dann insgesamt 40 neue Live-Produktionsserver des Typs XT-Via eingesetzt, die es den Teams ermöglichen, Inhalte vom gleichen Spieltag in höchster Qualität wiederzugeben, zu bearbeiten und zu produzieren. Als Teil dieser leistungsstarken integrierten Lösung werden die neuen Server mit LSM-Via, dem neuen IP-basierten Replay- und Highlight-System von EVS, kombiniert, um Superzeitlupen-Wiederholungen von Spielen zu erstellen.

Garrett Sullivan, SVP Production & Finance bei Game Creek Video, sagt dazu: »EVS ist für uns der Goldstandard für die mobile Produktion und bietet die Leistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität, um unsere beste Arbeit zu erstellen. Da unser Unternehmen gewachsen ist, konnten wir uns durch die Integration von EVS-Lösungen in unsere Roadmap kontinuierlich an die Anforderungen unserer Kunden anpassen und wettbewerbsfähig bleiben. Mit dieser jüngsten Investition in LiveCeption und MediaCeption sind wir führend in der agilen HDR-Sportproduktion, und es ist ein aufregender Weg für unsere Teams, die nun effizient zusammenarbeiten können, wo immer sie auch sind.«

»Game Creek ist ein echter Pionier im Bereich der Großproduktion, und wir sind stolz auf ihre kontinuierliche Investition in unsere Lösungen«, so Quentin Grutman, Chief Customer Officer bei EVS. »Unsere Lösungen LiveCeption und MediaCeption öffnen die Tür zu unglaublich leistungsstarken, flexiblen und skalierbaren Workflows, die es den Sendern ermöglichen, bahnbrechende Live-Erlebnisse zu liefern und das Publikum zu binden.«

Leistungsumfang und Funktionen der genannten Produkte

LiveCeption Signature wurde für die anspruchsvollsten Live-Broadcast-Anforderungen entwickelt und kombiniert die neuesten EVS-Technologien, um die Leistung, den Umfang und die Vielseitigkeit zu bieten, die für eine Full-HD-1080p- oder UHD-4K-Produktion in HDR oder SDR mit den genauesten, schnellsten und hochwertigsten Replays auf dem Markt erforderlich sind. Der Produktionsserver XT-Via unterstützt alle neuen Formate und Protokolle von HD bis 8K, SDR bis HDR und SDI bis IP in einer einzigen vielseitigen Lösung. XT-Via garantiert bis zu sechs UHD- und 16+ HD-Kanälen.

Zusammen mit dem XT-Via-Server bildet das LSM-Via-Wiedergabe- und Highlight-System das Herzstück von LiveCeption Signature. LSM-Via bietet einen schnellen und direkten Zugriff auf alle Inhalte im Netzwerk und eine mühelose Steuerung für den Live-Betrieb. Mit vollständiger IP-Konnektivität und software-definierter Technologie an Bord ermöglicht das System die Bereitstellung sämtlicher Produktionsressourcen an jedem Ort in kürzester Zeit und eröffnet flexible, hochgradig kollaborative Workflows, die sich perfekt an jede Produktion anpassen und je nach Bedarf skalieren lassen.

LSM-Via garantiert Replay-Operatoren, die von entfernten Standorten aus arbeiten, eine wirklich nahtlose Multiview-Benutzererfahrung — sogar in UHD-4K. Durch die Nutzung des Secure Reliable Transport (SRT) Netzwerkprotokolls und die zertifizierte Integration mit den Echtzeit-Video-Encodern und -Decodern der Maktio X-Serie von Haivision liefert das System eine sehr niedrige Latenz und eine ausreichend hohe Qualität über jedes verwaltete Netzwerk oder eine öffentliche Internetverbindung, um Replays und Highlight-Pakete ohne Kompromisse zu erstellen. Dieser Remote-Workflow wurde bereits erfolgreich für die Anywhere-Plattform von Game Creek Video eingesetzt, die in diesem Sommer für die Berichterstattung über den ConCaCaf Gold Cup verwendet wurde.

Produktionen, die von Game Creeks Ü-Wagen Peacock One unterstützt werden, profitieren auch von der vereinfachten Suche nach Live-Medieninhalten, der Kontrolle, dem Live-Schnitt und dem Playout, die von der MediaCeption Production Asset Management (PAM)-Lösung bereitgestellt werden. MediaCeption ist offen, modular und eng mit MAM-, Automatisierungs- und Postproduktionslösungen von Drittanbietern integriert und ermöglicht es Produktionsteams, Assets schnell und einfach von jedem beliebigen Ort aus zu verwalten und die standortübergreifende und entfernte Zusammenarbeit für die Veröffentlichung auf digitalen Plattformen zu erleichtern.