Sonnet Thunderbolt-2-Dock: auch ohne optisches Laufwerk

Die Sonnet Dockingstation Echo 15+ mit Thunderbolt 2 ist jetzt auch ohne optisches Laufwerk erhältlich.

Die umfangreich ausgestattete Dockingstation Echo 15+ mit Thunderbolt 2 ist jetzt auch ohne optisches Laufwerk erhältlich. Das eröffnet professionellen Anwendern, die keine DVDs oder Blu-rays an ihrem Computer verwenden, neue Möglichkeiten: Sie können ihr Dock zusätzlich mit einer 2,5 Zoll großen Festplatte bestücken. Auch die bereits mit einem DVD-oder Blu-ray-Laufwerk oder -Brenner bestückten Versionen sind weiterhin erhältlich.

In jeder Konfiguration bietet das Dock Echo 15+ mit zwei Thunderbolt-2-Schnittstellen umfangreiche Anschlussmöglichkeiten und hohe Datenraten — und sorgt zugleich für Ordnung. So können Anwender, die über einen Mac- oder Windows-Computer mit Thunderbolt 2 verfügen, sämtliche Geräte über ein einziges Kabel an einen zentralen Hub anschließen. Das Dock verfügt über vier USB-3.0-, zwei 6-Gbps-eSATA-, einen FireWire-800– und einen Gigabit-Ethernet-Anschluss, der Wake-on-LAN und Netboot unterstützt, sowie über je zwei Audioeingänge und -ausgänge (3,5 mm). Außerdem können zwei 2,5 Zoll große 6-Gbps-SATA-Laufwerke oder eine Festplatte installiert werden.

Interessenten können nun bei der Bestellung zwischen verschiedenen DVD- oder Blu-ray-Laufwerken (mit Software für OS X) wählen oder eben ein Modell ohne optisches Laufwerk ordern. Statt optischem Laufwerk kann eine Festplatte im Format von 2,5 Zoll eingebaut werden. In diesem Fall verfügen Anwender dann über eine Docking Station mit drei 2,5-Zoll-Festplatten oder je einer 3,5 und einer 2,5 Zoll großen Festplatte.

Das Thunderbolt-Dock Echo 15+ ohne optisches Laufwerk ist ab sofort zum UVP von 455 Euro im Fachhandel erhältlich.