Sonnet: Thunderbolt-Reader für Aja Paks

Sonnet kündigt ein professionelles Dual-Slot-Thunderbolt-Kartenlesegerät für Aja-Pak-Medien an.

Schnelle Cardreader mit Thunderbolt-4- oder Thunderbolt-3-Anschlüssen bietet Sonnet Technologies schon länger an. Nun präsentiert der Hersteller das neueste Modell dieser Produktfamilie, den »SF3 Series Aja Pak Media Pro Card Reader«. Dieser verfügt über zwei Slots für Aja Paks und eine Dual-Port 40-Gbps-Thunderbolt-Schnittstelle. Den neuen Reader bietet Sonnet zum UVP von 609 Euro im Fachhandel an.

Das Gerät verarbeitet Dateien, die auf SSDs in Form von Aja Paks aufgezeichnet wurden, wie sie in den Aja-Geräten Ki Pro Ultra 12G sowie Ki Pro Ultra und Ki Pro Ultra Plus verwendet werden, um in 4K/UHD/2K/HD aufzuzeichnen. Das neue Sonnet-Gerät ist laut Hersteller mit allen Thunderbolt-4-Computern, allen M1-, M2-, M1-Pro-, M1-Max- und M1-Ultra-Macs sowie allen Thunderbolt-3-Macs und Windows-Computern kompatibel.

»Die Zeitvorgaben für aufwendige Video-Projekte werden im täglichen Workflow immer knapper. Daher ist die schnelle Einspielung der Dateien von Aja Ki Pro Ultra 12G und anderen Ki-Pro-Ultra-Recordern von entscheidender Bedeutung, um die straffen Zeitpläne einzuhalten. Der Sonnet SF3 Series Aja Pak Media Pro Card Reader bietet eine einzigartige Dual-Slot-Lösung mit Thunderbolt-Konnektivität, die professionellen Anwendern mehr Flexibilität und Geschwindigkeit im Workflow bietet«, so Nick Rashby, Geschäftsführer von Aja.

Funktionsweise

Der SF3 Series Aja Pak Media Pro Card Reader liest Filmmaterial von allen Pak-Media-Karten mit der maximal unterstützten Geschwindigkeit ein. Die für anspruchsvolle Workflows konzipierten Kartenlesegeräte der SF3-Serie von Sonnet verfügen über ein robustes Aluminiumgehäuse und zwei 40-Gbps-Thunderbolt-Anschlüsse, sodass Benutzer bis zu sechs Lesegeräte in Reihe schalten und über ein einziges Kabel mit ihren Computern verbinden können, so der Hersteller. Dadurch ist es möglich, Material von vier, sechs oder mehr Karten gleichzeitig einzuspielen.

Vorteile

Aja Ki Pro Ultra 12G ermöglicht die gleichzeitige Aufzeichnung von bis zu vier Kanälen mit 1080p bei 60 fps (oder 4K bei 60 fps im Einkanalmodus) bei Verwendung von Codecs wie beispielsweise Apple ProRes 4444 XQ oder Avid DNxHR HQX. Das Sonnet-Kartenlesegerät für Aja Paks kann Dateien von zwei solcher Karten gleichzeitig mit bis zu 1.030 MB/s einlesen, wodurch sich die Einlesezeiten im Vergleich zu allen anderen verfügbaren Kartenlesegeräten mit nur einem Steckplatz halbieren (oder noch weiter verkürzen).

Da die Sonnet-Pak-Media-Kartenlesegeräte zwei Thunderbolt-Anschlüsse nutzen, um Daisy-Chain-Verbindungen zu unterstützen, können Benutzer drei Lesegeräte an ihren Computer anschließen, um die PCIe-Bandbreite von 2.800 MB/s zu nutzen und sogar sechs Pak-Media-Karten gleichzeitig einlesen. Der SF3 Series Aja Pak Media Pro Card Reader ist laut Sonnet das einzige verfügbare Pak-Media-Kartenlesegerät mit zwei Steckplätzen.

Professionelle Anwender, die mit mehreren Medientypen arbeiten, können mehrere SF3-Series-Kartenlesegeräte stapeln und über ein einziges Thunderbolt-Kabel an einen Computer anschließen. Verfügbar sind die Sonnet-Reader für Aja Pak Media, SxS Pro X, CFexpress/XQD, Red Mini-Mag und CFast 2.0 . Durch die Unterstützung des gleichzeitigen Einlesens mehrerer Karten können Benutzer den Prozess ohne Kartenwechsel und in viel kürzerer Zeit als mit Single-Slot-Lesegeräten abschließen und die Karten anschließend wieder für die Aufnahme verwenden. Für Anwendungen, bei denen die Geräte in Racks montiert werden müssen, sind die Lesegeräte der Sonnet SF3-Serie mit Gewindebohrungen für die Installation in einem Standard-Rack ausgestattet, sodass zwei Lesegeräte nebeneinander in einem 1-HE-Rack Platz finden.