Sonnet: Echo 11 Thunderbolt 4 Dock

Die neueste Dockingstation von Sonnet bietet Thunderbolt-4-Ports und vieles weitere mehr.

Tragbare Computer haben heute oft nur noch sehr wenige Schnittstellen. Bestes Beispiel sind die neuen MacBook-Pro-Modelle von Apple mit nur zwei Anschlüssen: Davon wird häufig bereits ein Port zum Laden verwendet, was den Anschluss von Peripheriegeräten noch weiter einschränkt.

Das Echo 11 Thunderbolt 4 Dock ermöglicht hingegen laut Hersteller die Anbindung von bis zu 16 Geräten gleichzeitig, und zwei davon können Monitore sein.

Gleichzeitig kann beispielsweise der Computer aufgeladen werden, während parallel kabelgebundene Netzwerkverbindungen unterstützt und SD-Speicherkarten gelesen werden. Mit drei USB-A-Anschlüssen mit 10 Gbit/s und drei Thunderbolt-4-Peripherieanschlüssen (USB-C) mit 40 Gbit/s unterstützt das Dock moderne Hochleistungsperipherie, ermöglicht aber auch die Anbindung von älteren Geräten, so Sonnet.

Sonnet kündigt an, dass das Gerät ab August 2021 lieferbereit sein soll, der Endkunden-Listenpreis beträgt 409 Euro.

Wichtig für mobile Anwender: Das Dock selbst misst 20 x 7,5 x 3 cm, das separate Netzgerät misst 6,4 x 14,4 x 3 cm und beide Teile zusammen wiegen rund 790 g (alles Herstellerangaben).

Schnittstellen

Das Echo 11 TB4 Dock bietet insgesamt vier Thunderbolt-4-Ports, drei USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Typ A Ports sowie einen USB 2.0 Typ A Ladeport, einen RJ45 Gigabit Ethernet Port, einen 3,5 mm Combo Audio Port und einen SD 4.0 Kartensteckplatz. Die Dockingstation kann laut Hersteller an alle Computer mit TB4-Ports angeschlossen werden. Sie ist somit auch kompatibel mit M1-Macs mit TB/USB 4, Intel-Macs mit TB3 sowie neueren Windows-Computern mit TB3.





Firmenvideo: So stellt Sonnet das Echo 11 TB4 Dock vor.

Funktionsweise, Anwendungsbeispiele

An das Echo 11 TB4 Dock können die Anwender alle benötigten Peripheriegeräte über ein einziges Thunderbolt-Kabel an ihrem Laptop anschließen. Über dasselbe Kabel kann die Dockingstation zudem kompatible Computer mit bis zu 90 Watt aufladen. Je nach Computermodell unterstützt das Echo-Dock den Anschluss von einem Monitor (4K, 5K, 6K, 8K) oder von zwei Monitoren (4K/4K oder bis zu 5K/5K), erläutert der Hersteller.

Während einer der vier TB4-Ports für den Anschluss und das Aufladen des Computers verwendet wird, stehen drei für die Anbindung von bus-gespeisten Peripheriegeräten zur Verfügung. TB4- und TB3-Peripheriegeräte können direkt angeschlossen werden, TB2-Geräte werden von MacOS unterstützt, wenn sie mit einem Adapter (separat erhältlich) verbunden werden. Es können auch mehr USB- als TB-Peripheriegeräte angebunden werden. Die TB4-Anschlüsse erfüllen dann eine Doppelfunktion: Sie unterstützen USB4- und US 3-Geräte (einschließlich Monitore) auch am Ende einer Thunderbolt-Gerätekette, wenn sie mit einem entsprechenden Kabel oder Adapter angeschlossen werden, so Sonnet.

Die 10-Gbps-USB-Typ-A-Anschlüsse des Echo 11 TB4 Dock unterstützen die meisten USB-Peripheriegeräte einschließlich superschneller USB-NVMe-SSDs mit voller Geschwindigkeit. Im Gegensatz zu anderen Docks liefert jeder Anschluss des Echo 11 TB4 Dock laut Hersteller bis zu 7,5 Watt Leistung und stellt so sicher, dass bus-gespeiste Geräte ausfallsicher arbeiten. Über den integrierten Gigabit-Ethernet-Port kann der Computer direkt mit Breitband-Internet verbunden werden, ohne dass ein anderes Gerät die Bandbreite des WiFi-Setups einschränkt. Der SD-Kartenleser liest die neuesten SDXC UHS-II-Speicherkarten mit bis zu 300 MB/s.