Blackmagic Design kündigt Video Assist 2.3 Update an

Das Update 2.3 bietet neue 3D-LUTs, Focus-Assist-Funktionen und verbesserte DNxHD- und DNxHR-Unterstützung.

Blackmagic Design kündigte für Video Assist heute eine umfassende Softwareaktualisierung mit neuen 3D-LUTs für beide Modelle an. Das Update sorgt beim 5 Zoll großen Blackmagic Video Assist nun auch für verbesserte DNxHD– und DNxHR-Unterstützung, Falschfarben-Monitoring, erweiterte Fokussieroptionen und neue Rotationsfunktionen für den Bildschirm. Nutzer des Blackmagic Video Assist können sich das Video Assist 2.3 Update jetzt kostenfrei von der Website des Herstellers herunterladen.

3D LUTs

Anwender, die das Video Assist 2.3 Update geladen haben, können ab sofort beim Monitoring am Set mit dem 5 Zoll bzw. 7 Zoll Blackmagic Video Assist bis zu sechs 3D-LUTs laden. 3D LUTs verleihen bereits dem Kamerabild in etwa den Look, den sich der Regisseur als finalen Look vorstellt. Der Vorteil beim Monitoring mit 3D-LUTs ist, dass die Crew die Footage so sehen kann, wie der Regisseur sie für das Endprodukt plant. Gleichzeitig ist diese Technik absolut reversibel, da das originale Kamerabild unverändert erhalten bleibt. Auf dem 5 Zoll Blackmagic Video Assist und dem 7 Zoll Blackmagic Video Assist 4K können jetzt bis zu sechs 3D-LUTs gespeichert und jederzeit vom Benutzer abgerufen werden.

Neue Funktionen für 5-Zoll-Modell

Für Anwender des 5 Zoll Blackmagic Video Assist Modells hält das Update neue Features bereit, die für das 7 Zoll Blackmagic Video Assist 4K Modell bereits veröffentlicht wurden.

Dazu zählt die Möglichkeit, DNxHD- und DNxHR-Dateien im MXF-Format zu speichern. Dies verbessert die Kompatibilität mit Avid-Systemen, die unter Windows laufen. Weiter haben Nutzer für die Aufzeichnung jetzt die Wahl zwischen DNxHD in den Bitraten 220, 145 und 45 oder zwischen DNxHR in den Qualitätsvarianten HQ, SQ und LB.

Video Assist 2.3 erweitert den Leistungsumfang des 5 Zoll Blackmagic Video Assist überdies um Belichtungstools mit Falschfarben-Monitoring. Die Falschfarben-Belichtungstools erleichtern es, unterschiedliche Bildbereiche akkurat zu belichten, indem spezifische Luminanzspannen mit einer Farbfläche überlagert werden. Beispielsweise weist die Farbe Grün auf ein neutrales Grau hin, während Pinktöne ein praktisches Indiz für Hauttöne darstellen, da diese in der Regel eine Blendenstufe über neutralem Grau liegen. Der Einsatz der Falschfarben-Funktion hilft Kameraoperatoren dabei, von einer Einstellung zur nächsten für eine durchgängige Belichtung zu sorgen.

Außerdem erweitert das Video Assist 2.3 Update die Optionen der Fokussierhilfe, sodass Nutzer diese jetzt nach persönlicher Vorliebe in Rot, Grün, Blau, Schwarz, Weiß oder in Form herkömmlicher Focus-Peaking-Indikatoren betrachten können. Damit haben Nutzer es leichter, in einem breiteren Spektrum von Anwendungsszenarien und in unterschiedlichen Belichtungsverhältnissen präzise zu fokussieren. Nutzer erhalten jetzt zudem die Möglichkeit, die automatische Rotationsfunktion auszuschalten und die Bildschirmausrichtung manuell zu bestimmen. Das hilft beim Einsatz des 5 Zoll Blackmagic Video Assist Modells mit handgehaltenen Gimbals und sonstigem Equipment, das dazu dient, Kamera und Rig gleichzeitig zu bewegen.

»Blackmagic Video Assist eignet sich perfekt für Nutzer, die auf besseres Monitoring und eine hochwertigere Aufzeichnung angewiesen sind«, so Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. »Diese Aktualisierung ermöglicht unglaubliches LUT-Monitoring auf beiden Modellen und hat für Nutzer des 5 Zoll Blackmagic Video Assist einige derselben leistungsstarken High-End-Features des 7 Zoll Blackmagic Video Assist 4K an Bord. Wir finden diese Vielzahl an Funktionen schier unglaublich, wenn man bedenkt, dass das 5 Zoll Video Assist Modell nur 495 USD kostet.«