Panasonic: Rollout neuer Laser-Projektoren beginnt

Mit neuen Laser-Projektoren für verschiedene Märkte baut Panasonic sein Angebot auf Basis der jüngsten Projektionstechnologie aus.

Für den Einsatz bei Großveranstaltungen hat Panasonic den PT-RZ31K entwickelt, einen Laser-Projektor mit einer Lichtleistung von 31.000 Lumen. Preise für diesen Projektor nennt der Hersteller auf Anfrage.

Für den Einsatz in abgedunkelten Präsentation- oder Kontrollräumen ist hingegen der PT-RZ575 konzipiert, bei dem eine lange wartungsfreie Nutzung im Vordergrund der Anforderungen stand: Dieser Projektor kann bis zu rund zehn Jahre im 24-h-Betrieb laufen, ohne dass man das Leuchtmittel wechseln müsste. Dieser Projektor leistet maximal rund 5.000 Lumen und liegt in der Preisregion von 13.000 Euro (Endkundenpreis).

PT-RZ31K: Laser-Phosphor-Projektor

Der PT-RZ31K ist mit SXGA+ und WUXGA-Auflösung erhältlich und ist der derzeit leuchtstärkste Projektor von Panasonic. Für höchste Betriebssicherheit sorgt die duale Lichtquelle: Fällt die Lichteinheit aus, kann nahtlos auf eine separate, zweite Lichteinheit umgeschaltet und mit dieser weiterprojiziert werden.

Der PT-RZ31K ist mit den Panasonic-Objektiven für 3-Chip-DLP-Projektoren kompatibel. Dadurch können Anwender bereits vorhandene Optiken aus ihrem Inventar weiter verwenden und profitieren damit von ihren bisherigen Investitionen.

Der Projektor ist unter anderem mit einer Frame-Creation-Technologie ausgestattet, die auf Wunsch höhere Bildraten mit errechneten, interpolierten Bildern ermöglicht, was bei großen Projektionsflächen für einen gleichmäßigeren Bildeindruck bei bewegten Motiven sorgen kann.

Der PT-RZ31K wurde laut Hersteller für einen wartungsfreien Betrieb von bis zu 20.000 Stunden bei normaler Nutzung entwickelt. Der PT-RZ31K bietet einen luftdicht versiegelten optischen Block und einen staubgeschützten Bildprozessor, was für hohe Zuverlässigkeit und gleichmäßigen störungsfreien Betrieb sorgt, so Panasonic. Die Laser-Lichtquelle erlaubt zudem flexible Installationen und ermöglicht die Projektion in beliebiger Ausrichtung (vertikal, horizontal, 360° Neigungswinkel).

PT-RZ575: 10 Jahre wartungsfreier Dauerbetrieb möglich

Der Laserprojektor PT-RZ575 bietet rund 5.000 Lumen Lichtleistung bei einem Kontrastverhältnis von 20.000:1. Der Projektor hat einen Modus für konstante Helligkeit, der stabile Leistung über einen großen Zeitraum ermöglichen soll. Das staubgeschützte Gehäuse, der luftdichte optische Block und das filterlose Design tragen ebenfalls dem Ansatz Rechnung, den Projektor über einen sehr langen Zeitraum wartungsfrei betreiben zu können.

»Panasonics Projektoren mit Solid Shine bieten fünf unterschiedliche Betriebsmodi für die optimale Balance aus Leuchtstärke und hoher wartungsfreier Lebensdauer«, sagt Eduard Gajdek, Produktmanager bei Panasonic. »Für abgedunkelte Umgebungen wie Kontroll- und Überwachungsräume ist das ideal, da oftmals nicht die volle Lichtleistung erforderlich ist. Anwender können aus bis zu drei Modi mit geringerer Leuchtstärke wählen, die einen Betrieb rund um die Uhr an 365 Tagen für bis zu 87.600 Stunden ermöglichen. Das entspricht einem knapp 10 Jahre langen, ununterbrochenen Betrieb, ohne dass die Lichtquelle ausgetauscht werden muss.«

Der PT-RZ575 verfügt zudem über zwei separate Lichtquellen: Die Laserdioden sind in Modulen gruppiert, was auch beim unwahrscheinlichen Ausfall einer Lichtquelle unterbrechungsfreie Projektion garantiert.