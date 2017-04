Bolero: Drahtloses Intercom von Riedel

Mit Bolero stellt Riedel ein drahtloses, DECT-basiertes, lizenzfreies Intercom-System vor. Es nutzt den 1.9-GHz-Frequenzbereich und ist daher ohne Registrierung einsetzbar.

Das neue, drahtlose Intercom-System Bolero lässt sich über Riedels AES67 Artist Client Card nahtlos in Artist-Intercom-Systeme integrieren. Es kombiniert aus Sicht des Herstellers einen einzigartigen Funktionsumfang, höchste Sprachqualität und ergonomisches Design mit außergewöhnlicher Robustheit. Bolero kann flexibel als drahtloses Beltpack, drahtlose Sprechstelle und als Walkie-Talkie eingesetzt werden.

Grundlegende Funktion und Bedienung

»Bei der Entwicklung von Bolero hatten wir vor allem eines im Sinn: das Leben unserer Kunden so einfach wie möglich zu gestalten«, erklärt Jake Dodson, Director of Product Management bei Riedel. Dank NFC-Technologie in Beltpack und aktiver Antenne können sich die Anwender einfach und kontaktlos im jeweiligen Intercom-Netz anmelden. »Nutzer müssen ihr Beltpack lediglich an die Antenne oder ein weiteres Beltpack halten – das war’s!«

»Bolero ist bahnbrechend im Bereich der drahtlosen Kommunikation«, urteilt Riedel-CEO Thomas Riedel. »Wir haben eine Menge Zeit und Herzblut in die Entwicklung gesteckt — eine Neuentwicklung im wahrsten Sinne des Wortes, die alle Aspekte des funktionalen Designs berücksichtigt. Umso mehr freut es uns, dass die BBC in ihrem neuen Studiokomplex bereits das Bolero Wireless-Konzept übernommen hat.«

Das Beltpack verfügt über sechs Tasten für jeden der sechs Intercom-Kanäle sowie über eine zusätzliche Reply-Taste, über die Nutzer schnell und einfach auf den zuletzt eingegangenen Call antworten können. Eines der Features, das Bolero laut Riedel im Markt einzigartig macht, ist die Walkie-Talkie-Funktion: Bolero kann — dank integriertem Mikrofon und Lautsprecher — ganz ohne Headset benutzt werden, wie ein Handfunkgerät.

Über Bluetooth 4.1 kann das Beltpack auch komfortabel mit einem Bluetooth-Headset oder einem Smartphone verbunden werden. Angeschlossen an ein Smartphone, wird das Beltpack zur perfekten Freisprecheinrichtung. So können Nutzer auf Ihrem Telefon bequem Anrufe empfangen und über ihr Beltpack-Headset hören und sprechen. Zudem können Anwender auch Anrufe tätigen und diese über die Intercom-Plattform ins System zuschalten, so dass kein Telefon-Hybrid notwendig ist.



Firmenvideo von Riedel über Bolero.

Weitere Funktionen von Bolero

Die zugehörige Empfangsstation stellt eine Verbindung in ein AES67-IP-Netzwerk her. Nahtloses Roaming und eine integrierte Punkt-zu-Punkt Intercom-Konnektivität zeichnen das System aus. Im Bolero-System können doppelt so viele Beltpacks pro Antenne für dieselbe Audio-Bandbreite eingesetzt werden, wie bei anderen verfügbaren DECT-basierten Systemen, sagt der Hersteller. Möglich mache diesen technischen Vorsprung eine bessere Nutzung des RF-Spektrums dank eines besonders hochwertigen Sprach-Codecs. Der Codec mit minimaler Latenz besteche durch einen hohe Processing-Leistung, die zudem eine hervorragende Akku-Laufzeit ermögliche.

Die Entwicklung des robusten und ergonomischen Designs basiert laut Riedel auch auf der umfangreichen Erfahrung des Unternehmens im Rental-Bereich. Das Bolero-Beltpack kombiniert demnach hochwertige Materialien wie schlag- und bruchfesten Kunststoff, sowie Gummibeschichtung. Das aus Panzerglas bestehende Display soll auch bei direkter Sonneneinstrahlung exzellente Lesbarkeit bieten. Die Anzeige kann zudem invertiert werden.

Bolero ist mit einer riedel-eigenen Technologie ausgestattet, die die Empfindlichkeit gegenüber Mehrwegeempfang/Reflexionen wesentlich reduziert. Dadurch ist das System auch in anspruchsvollsten RF-Umgebungen einsetzbar, in denen andere Systeme große Probleme haben.