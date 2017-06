NAB2017-Video: Aspera mit Cloud- und Live-Streaming-Funktionalität

Aspera hat seine Lösungen für die Übertragung großer (Video-)Datenvolumina via Internet weiter aufgebohrt und präsentiert bessere Cloud-Anbindung und mehr Live-Streaming-Funktionalität, die sogar Satelliten-Übertragungen ersetzen kann.

Aspera hat sich als Spezialist für die Übertragung großer Datenmengen via Internet etabliert — besonders im Videobereich — und bietet zahlreiche Lösungen für Übertragung, Verwaltung und Monitoring der Daten an. In jüngster Zeit befasst sich Aspera auch verstärkt mit Live-Streaming-Funktionalität.

Cloud-Integration

François Quereuil, Senior Director Worldwide Marketing bei Aspera, erläutert im Video, dass viele Kunden in der jüngsten Zeit bei Aspera nach einer Möglichkeit gefragt hätten, große Datenmengen zu migrieren: von lokalen Speichern in die Cloud und auch wieder zurück — aber auch zwischen verschiedenen Cloud-Services.

Für diese Anforderungen hat Aspera nun den Transfer Service entwickelt – als Software-as-a-Service-Modell (SaaS). Die Abrechnung erfolgt auf Basis der übertragenen Datenmenge. François Quereuil ergänzt, dass sich diese Lösung per API auch in andere Lösungen integrieren lasse.

Für die cloud- und browser-basierte Lösung Aspera Files präsentiert der Hersteller zur NAB2017 über 50 neue Funktionen, darunter Files Express. Dahinter verbirgt sich ein Easy-Mode, der sich sehr leicht bedienen lassen soll. Aspera Files wird von einem Standard-Browser aus genutzt, die Lösung erfordert keine spezielle Client-Software. Jetzt ist es zudem auch möglich, die Funktionalität mit einer App zu nutzen. Über Aspera Drives lassen sich lokale Macs oder PCs in Aspera-Installationen einbinden, ohne dass der Anwender dafür Admin-Kenntnisse bräuchte.

Live-Streaming-Funktionalität.

Mit Faspstream hat Aspera eine Lösung im Angebot, mit der sich Live-Video über Standard-Internet-Verbindungen übertragen lässt. Die Lösung basiert auf Asperas Fasp-Protokoll und zeichnet sich laut Hersteller dadurch aus, dass trotz geringer Leitungskapazität Video in hochwertiger Qualität und ohne Ausfälle oder massive Delays übertragen kann. Somit eignet sich das Produkt aus Herstellersicht auch, um satelliten-basierte Übertragungen zu ersetzen.

François Quereuil erläutert, dass potenzielle Kunden der Lösung zunächst oft skeptisch begegneten, weil sie mit so geringen Datenraten bei gleichzeitig guter Übertragungsqualität zurechtkommt. Dann sei die Überraschung darüber um so größer, was die Lösung tatsächlich leistet. Am Stand präsentierte Aspera Faspstream und empfing Live-Signale von unterschiedlichsten Locations.