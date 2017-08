G&D implementiert Broadcast-Feature für Tally-Lights

Guntermann und Drunck präsentiert eine neue GPIO-Funktion, die es ermöglicht, relevante Tally-Light-Informationen zu einem entfernten Arbeitsplatz zu übermitteln und das aktive On-Air-System zu kennzeichnen.

In Studios oder in OB-Vans erlauben Matrix-Systeme, dass mehrere Anwender gleichzeitig auf ein- und denselben oder auch auf ganz unterschiedliche Rechner zugreifen können. Wenn Rechner dank KVM gesteuert wurden, hatte das bislang aber den Nachteil, dass eine On-Air-Signalisierung in Form eines Tally-Lights nur mit Zusatztechnik und hohem Aufwand realisiert werden konnte. So gilt es dabei nicht nur die Distanz zu überbrücken – der Tally-Controller müsste zudem wissen, auf welche Rechnerquelle der Anwender gerade geschaltet ist.

Für diese Fälle hat G&D eine speziell zugeschnittene Funktion entwickelt, die GPIO-Status übermittelt. Der zugehörige GPIO-Changer erleichtert zudem die technische Installation. Damit können Tally-Schaltzustände vom Rechner über die KVM-Matrix übertragen und die Information dem Anwender an der Konsole zur Verfügung gestellt werden. So wird der Producer mit dem Aufleuchten einer angeschlossenen „On Air“-Leuchte informiert, wenn ein Rechner gerade live auf Sendung ist.

Vorteil: Die aktuelle Tally-Information (oder jede andere GPIO-Information) ist bei der Bedienung von entfernten Rechnern und beim Umschalten auf betreffende CPUs für den Benutzer jederzeit verfügbar – und das sogar schon vor dem Umschalten auf eine Live-System, da der Status neben der Visualisierung über eine Leuchte am Arbeitsplatz sowohl als OSD-Einblendung als auch im Rechner Auswahlmenü dargestellt werden kann.

Wenn mehrere Producer gleichzeitig mit einem System arbeiten, haben diese nun mit der On-Air-Signalisierung immer die Sicherheit, nicht auf einem Live-Rechner ungewünschte Änderungen durchzuführen.