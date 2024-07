Adobes Express implementiert Tiktoks Commercial Music Library

Mit Adobe als Marketing-Partner der Videoplattform können kommerzielle Tiktok-Nutzer auf Tausende Vorlagen, Adobe Stock-Videoclips, Audio und Sticker zugreifen, Videos in der App bearbeiten und aus Tiktok heraus veröffentlichen.

88 Prozent der Tiktok-Nutzer meinen, dass der Sound eine wichtige Rolle für die Markenidentität spielt und die Kaufbereitschaft für Produkte erhöhen könnte. Allein 2023 seien fast 2 Mrd. Videos der Commercial Music Library von Tiktok für solche werblichen Aufgaben genutzt worden.

Mit geringem Aufwand können Marketeers und Werbetreibende optimierte Inhalte für ihre Tiktok Ads Manager-Konten nun auch aus Adobe Express freigeben und die gewünschten Zielgruppen benennen. Indem die Tiktok Commercial Music Library und Symphony Assistant-Add-ons von Adobe Express zusammengehen, könnte z.B. ein Social-Media-Team die Dynamik eines aktuellen Songs zur Steigerung der Bekanntheit seiner Marke verwenden, wirbt Adobe. Kleine Unternehmen fänden so einen zu ihren aktuellen Aufgaben passenden Soundtrack. Musiktrends könnten lokal wie weltweit untersucht und analysiert werden, um Werbesounds zu generieren. Adobes Add-on unterstütze in diesem Sinne kreatives Schaffen auch durch Verfeinerung und Bewertung von Tiktok-Videocontent mit Best Practices, Trends, Hashtags und Insights. Sicherheitsfunktionen basieren auf Adobe Firefly 3.

»Die Funktionen von Adobe Express, die von Adobe Firefly unterstützt werden, erzeugen in kürzester Zeit atemberaubende Bilder und sind so konzipiert, dass sie kommerziell sicher sind. Indem wir die Commercial Music Library von Tiktok in Adobe Express leicht zugänglich machen, ermöglichen wir unseren Kund_innen eine noch einfachere und schnellere Produktion von überzeugenden Tiktok-Inhalten«, beschreibt Adobes Govind Balakrishnan, SVP Express und Creative Cloud Services, die Zielstellung. Die neue Partnerschaft gebe Unternehmen »die richtigen Werkzeuge an die Hand, um ihre Tiktok-Inhalte zu vertonen und in großem Umfang zu erstellen«, ergänzt Andy Yang, Global Head of Creative Product bei Tiktok.

Kunden von Adobe Express können ab sofort über das englischsprachige Symphony Assistant-Add-on auf die Tiktok Commercial Music Library zugreifen.