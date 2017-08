Western Digital: My Book Duo

Western Digital bringt ein externes Desktop-Speichersystem mit der bis dato höchsten Kapazität auf den Markt: das neue My Book Duo mit 20 TB Speicherplatz.

Mit seiner hohen Kapazität und den hohen Übertragungsraten kann das neue Desktop-RAID-Speichersystem von Western Digital enorme Mengen an Fotos, Videos, Musik und wichtiger Dokumente schnell und komplett an einem Ort speichern und Usern die umfassende Kontrolle über ihre Inhalte geben.

Ob als Backup-System für zu Hause oder für kleinere Unternehmen kann das Speichersystem My Book Duo schnell und zuverlässig eine enorme Menge an Daten in jeder beliebigen Systemumgebung speichern. Es enthält zwei RAID-optimierte WD-Red-Laufwerke, um bis zu 360 MB/s sequenzielle Reads zu ermöglichen, und eine RAID-optimierte Firmware, die perfekt auf ein Zwei-Platten-Array mit Selbststeuerung der Laufwerkfunktionen abgestimmt ist und sicherstellt, dass die Datenintegrität der Read-/Write-Zyklen gewährleistet bleibt — so der Hersteller.

Das Speichersystem bietet einen USB-Type-C-Port einschließlich aller Kabel, es ist daher universell einsetzbar (unterstützt USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0). Das Speichersystem weist auch zwei zusätzliche USB-Type-A-Anschlüsse auf, um etwa Drohnen, Kameras, Action-Kameras, Kartenleser, Tastaturen, Mäuse, USB-Laufwerke oder Telefone zur Synchronisierung und zum Laden direkt anschließen zu können.

My Book Duo bietet neben der hohen Kapazität auch hohe Datentransfer-Geschwindigkeiten. Das Speichersystem ist mit den Kapazitäten 20 TB, 16 TB, 12 TB, 8 TB, 6 TB und 4 TB erhältlich und es verfügt zur Sicherung privater Inhalte über einen Passwortschutz und eine 256-Bit-AES-Hardware-Verschlüsselung mit eingebauter WD-Security-Software.