MicroSD mit 400 GB

Mehr Speicher geht aktuell nicht: die neue MicroSD-Speicherkarte von SanDisk bietet 400 GB Kapazität für die Nutzung in Mobilgeräten.

Die SanDisk Ultra Micro SDXC UHS-I-Karte bietet 400 GB – und ist damit derzeit die MicroSD-Karte mit der weltweit höchsten Speicherkapazität für die Nutzung in Mobilgeräten. Western Digital ist es bei gleichem Formfaktor gelungen, die Kapazität innerhalb eines Jahres zu verdoppeln.

»Mobilgeräte sind zum Mittelpunkt unseres Lebens geworden. Die Menschen haben sich an ihr Smartphone als ständigen Begleiter gewöhnt – sowohl zur Unterhaltung, als auch für berufliche Zwecke. Wir sammeln und teilen enorme Datenmengen auf Smartphones, Drohnen, Tablets, PCs, Laptops und vielen weiteren Geräten. Es ist zu erwarten, dass der Speicherbedarf in Zukunft noch weiter ansteigen wird, da Anwender immer komplexere Funktionen und Inhalte in noch höherer Qualität auf ihren Geräten erwarten«, so Jeff Janukowicz, Research Vice President, IDC. »Wir rechnen damit, dass Nutzer von Mobilgeräten weltweit allein in diesem Jahr mehr als 150 Milliarden Apps installieren werden. Dafür brauchen wir auf unseren Lieblingsgeräten jede Menge Speicherplatz.«

Die MicroSD-Karte mit der weltweit höchsten Speicherkapazität eignet sich besonders für Nutzer von Android-Smartphones und -Tablets. Sie kann bis zu 40 Stunden Video in Full-HD-Qualität aufnehmen und erreicht eine Übertragungsrate von bis zu 100 MB/s. Mit dieser Übertragungsrate können Anwender bis zu 1.200 Fotos pro Minute übertragen.

Die SanDisk Ultra MicroSDXC UHS-I-Karte mit 400 GB wird mit einer zehnjährigen Herstellergarantie ausgeliefert. Die unverbindliche Preisempfehlung für Europa liegt bei rund 250 Euro.