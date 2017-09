IBC2017: Die neuen Produkte von Arri

In Amsterdam zeigt Arri den Besuchern neue Produkthighlights: Skypanel 360-C, Skylink, Remote Head SRH-3, Full-Spectrum-ND-Filter.

Inmitten der 100-Jahr-Feiern von Arri nimmt das Filmtechnikunternehmen an der IBC2017 teil. Gezeigt werden Premium-Kamerasysteme wie Alexa SXT W, Alexa Mini und Amira, High-end-Objektive, Stabilisierungssysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an professionellem Kamerazubehör. Im Bereich Licht sind unter anderem die qualitativ hochwertigen SkyPanel-LED-Flächenleuchten, die Scheinwerfer der Serien L und M sowie passendes Zubehör zu sehen. Zudem können Besucher des Arri Standes die Vorteile des Cloud-Services Arri Webgate kennenlernen und einen Blick auf die kommende App für iOS werfen.

Die bereits etablierte Skypanel-Familie ist mit der Einführung von Arris bisher größten und hellsten LED-Flächenleuchte – dem S360-C – noch einmal gewachsen. Dieses soll neben seiner hohen Leistungsfähigkeit mit einer Vielzahl außergewöhnlicher Funktionen beeindrucken, die den Scheinwerfer zu einer sehr vielseitigen LED-Leuchte machen. Zu den Funktionen gehören unter anderem die komplett durchstimmbare Farbtemperatur, Lichteffekte bei großer Apertur, integriertes Wireless-DMX sowie ein einzigartiger Bügel aus Kohlenstofffaser.

Eine Funk-Lösung für die Arri Skypanels ist jetzt ebenfalls erhältlich – mit Skylink sollen DMX-Kabel der Vergangenheit angehören. Vollständig kompatibel zu allen Skypanel-Modellen stellt SkyLink ein aus zwei Teilen bestehendes System zur drahtlosen Kommunikation mit diesen per DMX und RDM dar. Der Skylink-Empfänger und die Skylink-Basisstation nutzen die Technologie von Lumenradio für die DMX-/RDM-Übertragung, während das integrierte Wlan-Modul der Basisstation die direkte Steuerung über eine DMX-Software auf einem Tablet oder Computer ermöglicht.

Auch ein neues Kamerastabilisierungssystem präsentiert Arri auf der IBC. Der gänzlich neu entwickelte stabilisierte Remote-Head Arri SRH-3 ist kompakt und leicht und kann zudem das Dreifache seines Eigengewichtes tragen. Ein intelligentes und adaptives System: Der SRH-3 ist ein voll stabilisierter 3-Achsen-Remote-Head, mit dem Kameras jetzt noch flexibler und einfacher in Positionen kommen sollen, die für den Operator unerreichbar sind. Ob am Set, im Studio oder bei einem Event

Die Handkontrolleinheiten-Produktlinie der Master Grips wurde ebenfalls erweitert. Dieses enthält zusätzlich zum Arri Master Grip einen rein mechanischen Arri Standard Grip. Dadurch ist sei nun möglich, vom bewährten ergonomischen Design der Master Grips für beide Hände zu profitieren, auch wenn nur mit einem elektrischen Griff gearbeitet wird, meldet Arri. Das soll vor allem für mehr Konfort bei langen Drehs sorgen.

Darüber hinaus sind die neuen externen Arri Full-Spectrum-ND-Filter erstmals in Europa zu sehen. Die Full Spectrum ND Filter der ALEXA Mini und AMIRA jetzt also als Frontfilter: Arri bietet die FSND Filter in den Größen 6.6”x 6.6” (16,8 x 16,8 cm) und 4”x 5.65” (10,2 x 14,4 cm) an. Sie werden mit dem optischen Glas Schott B270i hergestellt. Das Glas ist auf beiden Seiten des Filters plan geschliffen, und beide Oberflächen sind absolut parallel. Diese Planparallelität ist besonders wichtig, wenn mit weit geöffnetem Tele-Objektiv gedreht wird, da Teilbereiche des Bildes unscharf werden können. FSND Filter reduzieren die Menge des Lichts, die das Objektiv erreicht, und sollen den Filmemachern ermöglichen, bei großer Helligkeit mit weiter geöffneter Blende zu drehen ohne überzubelichten. FSND Filter machen es auch möglich, bewegte Elemente wie Wasser oder Verkehr in heller Umgebung zu verwischen.

Auf dem Arri Big-Screen-Event sprechen unter anderem Peter Doyle, Supervising Visual Colorist bei Technicolor, und Ari Robbins SOC, Steadicam-Operator bei »La La Land«, 2016 mit dem Oscar für die Beste Kamera ausgezeichnet, über ihre aktuellen Filmprojekte. In einem Special Screening sind Meilensteine aus der Geschichte von Arri zu sehen. Die Veranstaltung findet am Samstag, den 16 September, von 15:30 bis 17:30 Uhr im IBC-Auditorium statt.