Arri mit SkyPanel der neuen Generation

Das SkyPanel S60 Pro kombiniert die Vorteile des Vorgängers SkyPanel S60-C mit neuen Funktionen, die die veränderten Anforderungen von Film und Theater entsprechen.

Das neue Mitglied der Softlight-Familie erzeugt die von den SkyPanels gewohnte weiche gleichmäßige Ausleuchtung. Zu den Neuheiten gehört u.a. Arris Eigenentwicklung Digital Twin, die den Scheinwerfer in der Unreal Engine exakt repliziert, um virtuelle und reale Beleuchtungssituationen schnell und in Echtzeit zu synchronisieren. Mit der ClouIO-Software von Claypaky steht ein Servicemodul für Diagnosen und Fernunterstützung via Cloud zur Verfügung.

Die vier LED-Zonen des SkyPanel S60 Pro und die dahinter arbeitende RGBW-LED Licht Engine unterstützen die Anpassung der Farben an die gewünschte Lichtsituation und die Konsistenz der Werte auch bei niedriger Dimmung auch in Kombination mit anderen SkyPanels verschiedener Generationen.

Auf Anregung von Kunden wurden Verbesserungen an den Griffen, der Position des Bedienfelds und bei den Anschlüssen sowie Steuerungsmöglichkeiten vorgenommen. Die integrierte Stromversorgung vereinfacht Transport und Einsatz, während Größe und Gewicht der klassischen S60-C gleich bleiben.

Das SkyPanel S60 Pro fügt sich in bestehende Workflows und kabellose Setups mit CRMX und Bluetooth z.B. für die Steuerung mit Arros LoCo-App ein. Neben 5-Pin DMX-Ein- und Ausgängen sind auch Ethernet In und Out für Studioinstallationen vorhanden. Das Bügelzubehör für das SS60-C ist kompatibel. Die bekannte LiOS-Software bringt u.a. Updates wie die Alexa-Modi.

Das SkyPanel S60 Pro ist in den Gehäusefarben Blau, Silber und Schwarz – jeweils mit manuellem oder P.O.-Yoke – vorbestellt werden. Das SkyPanel S60-C ist nicht mehr lieferbar.