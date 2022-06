Ross: Produkte in Hardware und für die Cloud

Ross Video zeigte bei der Hamburg Open, wie Cloud-Produkte und seine Hardware innerhalb seiner »Hyperconverged Production Platform« kooperieren.

Besonders im Bereich Remote-Produktion bietet Ross Video seit der NAB2022 auch seine brandneue Ross Production Cloud, die als anpassungsfähige End-to-End-Produktionslösung konzipiert ist: Eine Palette von Software-Produkten und Cloud-Services, die speziell für die Live-Produktion in Broadcast-Qualität entwickelt wurde. Die Ross Production Cloud bietet sowohl unbefristete als auch Abonnement-Lizenzmodelle an, die nativ in einem vom Kunden bereitgestellten Cloud-Ökosystem betrieben werden. So können Remote-Produktionsteams gemeinsam an der Produktion von Live-Shows und -Events zusammenzuarbeiten und dabei dieselben Ross-Schnittstellen nutzen, mit denen sie bereits vertraut sind. Diese Plattform ist für AWS optimiert.

Aber Ross Video betont, dass das Unternehmen auch weiterhin an innovativen Hardware-Produkten arbeitet: aktuell und auch in der Zukunft. Besonderes Gewicht legt Ross Video dabei auf seine »Hyperconverged Production Platform«. Das sind sehr kompakte Lösungen, die sehr viel weniger Höheneinheiten im Rackspace benötigen, um Live-Production-Lösungen umzusetzen.







Bei den On-Premise-Produkten wächst bei Ross Video die Palette an Hyperconverged-Plattformen, und an der Spitze stehen die Ultrix-Acuity- und Ultrix-Carbonite-Live-Produktionssysteme, die das Ultrix-Signalmanagement- und -Routingsystem mit den beliebten und leistungsstarken Acuity- und Carbonite-Produktionsumschaltern kombinieren.

»Wir freuen uns, dass wir die Leistungsfähigkeit unserer Live-Produktionstechnologie und unseres Workflows in die Cloud bringen können«, so Shawn Snider, Vice President, Production Workflow & Cloud Services. »Unsere Kunden erhalten die Qualität, die sie von Ross gewohnt sind, in einem Format, das zu ihrer sich schnell verändernden Produktionsumgebung passt«, so Snider weiter. »Wir bringen das Studio in die Cloud und die Cloud in das Studio. Dies ist eine sehr aufregende Zeit für uns und unsere Kunden.«

»Für diejenigen, die eine Vor-Ort-Lösung bevorzugen, bieten unsere revolutionären Hyperconverged-Produkte das Beste aus beiden Welten — das Hardware-Knowhow von Ross bei erheblicher Kosten- und Platzersparnis sowie die kreative Flexibilität eines software-definierten Workflows der nächsten Generation«, erläuert Mark Sizemore, Vice-President, Hyperconverged Solutions. »Bei Hyperkonvergenz geht es darum, unseren Kunden die beste On-Premises-Lösung für ihre Produktionsherausforderungen zu bieten«, fügt Sizemore hinzu.