IBC2017-Video: Sony Mini-Cam RX0

Sony präsentiert mit der RX0 eine wasserdichte, stoßfeste und bruchsichere Minikamera, die mit einem 1-Zoll Exmor RS-Sensor mit einer Auflösung von 15,3 Megapixeln sowie einem 24mm Zeiss-Weitwinkelobjektiv ausgerüstet ist.

Die RX0 verfügt über einen mehrschichtigen Exmor RS CMOS Bildsensor mit 15,3 Megapixel, einen Bionz XProzessor sowie ein festes Zeiss Tessar T 24 mm F4 Weitwinkelobjektiv für Fotos im Raw- und JPEG-Format und Videos in verschiedenen Formaten. Die kompakte Minikamera zeichnet Fotos oder Video auf MicroSD- oder MemoryStick Micro auf.

Videomodus

Im Videomodus kann bei interner Aufzeichnung in XAVC-S in Full-HD aufzgezeichnet werden. Nutzern, die Material in Super Slow Motion aufzeichnen möchten, bietet die RX0 sogar die Möglichkeit, mit bis zu 1.000 Einzelbildern pro Sekunde aufzuzeichnen.

Für eine möglichst flexible Produktion kann über einen Clean 4K HDMI Ausgang aber auch unkomprimiertes Videomaterial an einen externen Recorder ausgegeben werden. Es ist sogar möglich, mit S-Log2 aufzuzeichnen. Timecode-Funktionalität bietet die Kamera ebenfalls, sodass sich auch mehrere Kameras synchronisieren lassen.

Fotomodus

Der ultraschnelle Verschluss ermöglicht Zeiten von bis zu 1/32.000 Sekunde, er kann 16-mal pro Sekunde auslösen. Selbst Motive, die sich schnell bewegen, werden so präzise und in scharfen Bildern festgehalten.

Die gerade einmal 110 g leichte besonders kompakte RX0 (BxHxT: 59×40,5×29,8mm) überzeugt als Einzelkamera laut Sony selbst unter sehr schwierigen Bedingungen – bei Regen, bei Unterwasser-Shootings oder in sandigen, staubigen Umgebungen – und kann genauso gut im Verbund mit anderen RX0 Kameras eingesetzt werden, um Motive aus verschiedenen Blickwinkeln abzulichten.

Die RX0 ist wasserdicht bis zu einer Tiefe von zehn Metern – im neuen MPK-HSR1 Gehäuse sogar bis zu 100 Metern. Die Kamera ist auch stoßfest bis zu einer Fallhöhe von zwei Metern und bruchsicher bei bis zu 200 kg/ 2.000 N, wodurch sie selbst unter schwierigen Aufnahmebedingungen eingesetzt werden kann.

Der UVP für die Kamera liegt bei 850 Euro, und ab Oktober soll die RX0 ausgeliefert werden.