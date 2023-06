Corner Cam: Eckfahnenkameras

Sapec hat Eckfahnenkameras mit jeweils zwei integrierten, fernbedienbaren Einzelkameras entwickelt.

Bei der Copa del Rey, dem nationalen Pokalwettbewerb für Vereinsmannschaften der Herren im spanischen Fußball, wurden vor kurzem erstmals Eckfahnenkameras eingesetzt.

Die Corner Cam ist ein patentiertes System des spanischen Unternehmens The Corner Cam, technisch aber eine gemeinsame Entwicklung mehrerer Unternehmen unter Federführung des spanischen Herstellers Sapec. Dabei wurden jeweils zwei HD-Kameras in die vier Eckfahnen eines Fußballfeldes integriert.

Corner Cam ist eine Lösung, die die klassischen Eckfahnen ersetzt. Eingebaut sind zwei Kameras, die per Fernsteuerung horizontal bewegt werden können. Beide Kameras sind HD-fähig und können über eine direkte Glasfaserverbindung in Echtzeit an Ü-Wagen angebunden werden. Corner Cam ist damit das einzige integrierte Aufnahmesystem, das sich auf dem Spielfeld befindet — und es kann aus Sicht der Entwickler nie dagewesene Bilder aus dem Spielfeldinnenraum bieten.

Das System wurde bereits in Zusammenarbeit mit dem spanischen Fußballverband RFEF bei zwei hochkarätigen Spielen getestet: dem Finale der Copa del Rey 2023 zwischen Real Madrid CF und CA Osasuna sowie bei einem Länderspiel der spanischen U21-Nationalmannschaft gegen die Schweiz.

Das Feedback war laut Hersteller durchweg positiv, sowohl vom Produktionsteam als auch von den Zuschauern, die einige der Schlüsselmomente des Spiels, wie den Torjubel oder die entscheidenden Eckstöße, live und in der Wiederholung genießen konnten.

Das System wurde so konzipiert, dass es sich an die Anforderungen der Videoschiedsrichter anpassen lässt, da seine privilegierte Position auch die genaue Überprüfung der Ballposition am Spielfeldrand ermöglicht.

Innovative Technologie unter der Leitung von Sapec

Das Forschungs- und Entwicklungsteam von Sapec hat fast zwei Jahre lang an verschiedenen Prototypen und Proofs of Concept gearbeitet. Schließlich wurde eine Lösung gefunden, die auch vom International Football Association Board (IFAB) prinzipiell abgenommen und genehmigt wurde. Corner Cam ist damit marktreif.

Der Fahnenmast der Corner Cam hat einen Durchmesser von 50 mm, eingebaut sind zwei HD-Kameras mit 1080i-Auflösung, per Fernsteuerung können sie horizontal geschwenkt werden. Die Kameras bieten professionelle IOs, um sie an Ü-Wagen anbinden zu können.

Gesteuert werden die Kameras über ein Joystick-System. Die untere Kamera lässt sich so weit drehen, dass ein Gesamtsichtwinkel von mehr als 100º erreicht wird, die obere Kamera kann rundum geschwenkt werden, bietet also einen vollständigen Blick um den Bereich der Ecke.

Nahtlose Konnektivität und ein vielseitiges Design

Das von den beiden Kameras in Echtzeit erfasste Signal wird über Glasfaserkabel direkt an den Ü-Wagen weitergeleitet.

Sapec ist sich dabei bewusst, dass nicht alle Ü-Wagen über die Möglichkeit verfügen, acht zusätzliche, unabhängige Eingangssignale von vier Eckfahnen entgegenzunehmen. Daher hat der Hersteller ein Vorauswahl- und Mehrfachbildschirmsystem entwickelt, mit dem der Bediener auswählen kann, welche Kamera er an die Regie weiterleiten will.

Das Design der Corner Cam musste Robustheit mit der Unversehrtheit der Fußballspieler in Einklang bringen. Das System verfügt über ein sorgfältig konzipiertes mechanisches System, das die gesamte Corner Cam im Falle eines Kontakts mit einem Spieler oder eines Balltreffers umklappt. Außerdem wurden verschiedene Adapter entwickelt, um Lösungen für jede Art von Spielfeld zu finden.

Für Javier Palenciano, Sapec-Vertriebsleiter, »zeigt dieses Projekt, dass Sapec mehr als bereit ist, Entwicklungen dieses Kalibers mit erheblichen konzeptionellen, logistischen, technischen und operativen Herausforderungen in Angriff zu nehmen. Wir haben ein sehr positives Feedback von den Medien, dem technischen Personal und der Öffentlichkeit erhalten, was uns dazu veranlasst, die nächsten Phasen der Produktentwicklung in Zusammenarbeit mit The Corner Cam mit großer Begeisterung anzugehen.«

»Bei Sapec nehmen wir gerne neue Projekte unterschiedlicher Art in Angriff, die dazu beitragen, unsere Kompetenz bei der Entwicklung innovativer Lösungen zu demonstrieren, die über unsere Entwicklungen im Bereich der Drehgeber und den Vertrieb der von uns vertretenen Marken hinausgehen«, so Palenciano.

Eine zukunftssichere Lösung

Einer der Partner von The Corner Cam ist der ehemalige Fußballspieler und Trainer Alfonso Pérez.

Er betont: »Mit The Corner Cam wollen wir die Fernsehübertragung des Fußballs noch weiter aufwerten, indem wir einen einzigartigen Blick aus dem Inneren des Spielfelds selbst bieten. Wir sind nicht hier, um irgendeine Kamera zu ersetzen, sondern um acht neue Blickwinkel von den vier Eckfahnen aus hinzuzufügen.«

»Es ist noch zu früh, um das tatsächliche Potenzial unserer Technologie zu bestimmen. Ich bin davon überzeugt, dass wir in den ersten Erfahrungen noch nicht zu 100 % realisiert haben, was die beiden Roboterkameras an jedem Pfosten in Bezug auf verschiedene Startwinkel, Spielerbewegungen und eine Vielzahl von Gesten und Spielzügen bieten können«, fügt er hinzu.

Was die Zusammenarbeit mit Sapec betrifft, so ergänzt Pérez, dass »wir für die Entwicklung dieses Projekts ein Unternehmen mit Erfahrung und Prestige im Broadcast-Markt gesucht haben. Wir erläuterten Sapec das Projekt, und nach mehreren Treffen begannen wir, gemeinsam an seiner Entwicklung zu arbeiten. Ich muss die professionelle und persönliche Betreuung hervorheben, die sich bis ins kleinste Detail erstreckt hat. Außerdem danke ich dem Sapec-Team während der Tests in der Ciudad Deportiva del Real Madrid, deren Präsident ich bin, für die Bereitstellung aller Einrichtungen während der schwierigen Zeit der Pandemie, wo Hand in Hand mit Telefónica Broadcast Services an der Entwicklung gearbeitet wurde. Gemeinsam haben wir ein einzigartiges Produkt entwickelt, das sich von anderen Ansätzen, wie einem statischen Bild, deutlich unterscheidet. Wir warten nun darauf, die Details mit dem International Football Association Board für die kommerzielle Einführung zu klären.«