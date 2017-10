DaVinci Resolve 14 ist verfügbar

DaVinci Resolve 14 ist eine voll integrierte, professionelle Lösung für Schnitt, Farbkorrektur und Tonbearbeitung. Jetzt steht die neue Version beim Hersteller zum Download bereit.

DaVinci Resolve 14 steht auf der Blackmagic Design Website bereit, wo aktuelle Anwender von DaVinci Resolve und DaVinci Resolve Studio diese Version herunterladen können. DaVinci Resolve Studio ist für 299 USD bei Blackmagic Design Fachhändlern weltweit erhältlich.

Funktionen im Überblick

Zusätzlich zu beträchtlichen CPU- und GPU-Optimierungen können Anwender besseres Threading und GPU-Pipelining, niedrigere Latenz, weitaus schnellere Aktualisierungsraten der Bedienoberfläche, Support für Apple Metal und vieles mehr erwarten. Dies macht DaVinci Resolve 14 schneller und reaktionsfähiger denn je. Anwender profitieren von einer überaus flüssigen Performance und können selbst bei langen Timelines mit Tausenden Clips präziser schneiden. Scrubbing und Wiedergabe erfolgen unmittelbar und ein neuer leistungsfähiger Beschleuniger für verarbeitungsintensive Formate wie H.264 ermöglicht den Schnitt von 4K-Bildern auf einem Laptop.

Die Audiofunktionalität von Fairlight ist nun in die eigentliche DaVinci Resolve 14 Anwendung integriert. Fairlight steht für eine hohe Tonqualität und Arbeitsgeschwindigkeit. Nutzer erhalten ein Set professioneller Audiotools, mit dem sie Ton aufzeichnen, schneiden und klanglich verfeinern können. Diese Werkzeuge ermöglichen professionelles Bus-Mixen, Abmischen und Routing ebenso wie das Mastern von Dateien in mehreren 3D-Audioformaten, einschließlich von 5.1, 7.1, Dolby und sogar 22.2. Der hochmoderne Audioengine mit extrem niedriger Latenz arbeitet mit 24-Bit-Audio bei 192 kHz. Auch EQ- und Dynamikbearbeitung in Echtzeit sowie PlugIns auf jeder Spur werden unter Einsatz des Fairlight Audio Accelerators geboten. Überdies können die neuen Audiotools von Fairlight bis zu 96 Kanäle aufzeichnen und dabei beim Mixen komplett in Echtzeit simultan bis zu 150 Audiokanäle wiedergeben.

Die in DaVinci Resolve 14 neu integrierten Fairlight Audiotools verfügen über eine mehrspurige Timeline für das Schneiden von Audiosubframes bis hin zu Samples. Der Mixer ist bewusst so angelegt, dass Anwender anspruchsvolle Sequenzen erstellen können. Er ist mit mehreren Main-, Sub- und Auxbussen für das zeitgleiche Mastern und die Ausgabe in vielzähligen Formaten ausgestattet. Jeder Kanal ermöglicht die 6-Band-Entzerrung über parametrische Equalizer in Echtzeit und die Dynamikbearbeitung mit Expander/Gate, Kompressor und Limiter. Anwender können Clips mit Warpingeffekten bearbeiten, um Audio zu dehnen oder zu komprimieren, ohne die Tonhöhe zu verlagern. Darüber hinaus lassen sich alle einzelnen Parameter mittels diverser Modi automatisieren, selbst VST-Plug‑ins.

Mit Fairlight lässt sich Audio in DaVinci Resolve 14 nicht nur schneiden, klanglich verfeinern und mixen. Zusätzlich gibt es auch Tools für die mehrkanalige Aufzeichnung. Nutzer können Off-Stimmen oder gar ganze Sinfonieorchester aufzeichnen, während sie Video sowie Dialoge und Audioeffekte auf mehreren Kanälen per Monitoring im Blick behalten. Hochentwickeltes Monitoring unterstützt Busse mit bis zu 24 Kanälen sowie benutzerdefinierbares Fold-up und Fold-down, um zwischen Klangformaten zu wechseln. Monitoring kann auf bis zu 16 unterschiedlichen Lautsprechersätzen erfolgen, einschließlich von großangelegten Installationen in Kinos.

DaVinci Resolve 14 arbeitet mit der Fairlight Audio Accelerator Card, einer Beschleunigerkarte, die Anwender mit Hunderten von Spuren ohne Latenz und einer Echtzeit-Effekteverarbeitung für EQ, Dynamik und bis zu sechs VST-PlugIns pro Kanal versorgt. Selbst ohne Beschleuniger können die meisten modernen Computer immer noch über 60 Spuren in Echtzeit verarbeiten. Außerdem lässt sich mit DaVinci Resolve 14 die gesamte Hardware-Palette an Fairlight Mischpulten betreiben, was die Arbeit an komplexen mehrspurigen Projekten wesentlich schneller macht als mit anderen Systemen.

Die fortschrittliche Bus- und Mix-Architektur unterstützt zudem die Auslieferung in mehreren Sprachen und Formaten. Da dies simultan vom gleichen Projekt aus erfolgen kann, reduziert sich der Zeitaufwand bei der Ausgabe finaler Master drastisch.

Kollaboratives Arbeiten

Eine weitere neue Funktion ermöglicht den Timeline-Vergleich, um Unterschiede leicht zu erkennen und abzugleichen. Im Side-by-Side-Verfahren wird jede einzelne Änderung, die einer der Nutzer vorgenommen hat, sichtbar. Wichtig: Es müssen keine teuren oder proprietären Speicher oder Server angeschafft werden, um kollaborativ zu arbeiten.

Durch die neue Multiuser-Funktion von DaVinci Resolve 14 Studio werden der Import und Export sowie das Umkodieren und Conforming von Projekten hinfällig. Anwender müssen nun nicht mehr auf einen vorläufig abgeschlossenen Bildschnitt warten, um mit dem Graden oder ihrer Audioarbeit zu beginnen. In DaVinci Resolve 14 reicht ein einziger Klick, um zwischen Schnitt, Farbe und Audio hin und her zu wechseln. Da Bildeditoren, Coloristen und Tonmeister ihre Arbeit parallel erledigen können, geht die Umsetzung von Schnitt, Grading, Tonmischen und Auslieferung mit DaVinci Resolve 14 am schnellsten.

Neues im Editing

Zusätzlich zu den beeindruckenden Leistungsverbesserungen erhalten Editoren neue Trimmbefehle für Slip und Slide, die spontanes dynamisches Trimmen während der Wiedergabe in Echtzeit erleichtern. Auch Presets von Bedienoberflächenlayouts sind nun speicherbar. Es ist möglich, mehrere Bins zu sichten und mehrere Binansichten zu öffnen. Neue Marker sind als Overlays einblendbar und es gibt dedizierte Tools für den separaten Schnitt von Video und Audio.

FX Filter

Für Coloristen gibt es mehr als 20 neue Resolve FX Filter, mit denen unter anderem sehr bequem Staub entfernt, Pixel fixiert und Bilder, die mit Warping-Effekten versehen werden können.

Weiter gibt es ein neues Tool für die Gesichtsbearbeitung, das Gesichtszüge automatisch erkennt und verfolgt. So können Coloristen etwa Hauttöne anpassen, Haut glätten, Augen aufhellen und sogar die Lippenfarbe verändern, ganz ohne je einen Bildabschnitt manuell auswählen oder rotoskopieren zu müssen. Das Tool für die Gesichtsbearbeitung ist eine unverzichtbare Funktion, die Coloristen täglich einsetzen werden, so Blackmagic. Zudem gibt es neben den neuen Tools für die Stabilisierung und Match Move noch weitere Werkzeuge für die Bildverarbeitung, mit denen Coloristen noch kreativer als zuvor arbeiten können.

Anwender haben zudem die Option, sich mit einem DaVince Resolve Micro Panel, DaVinci Resolve Mini Panel oder DaVinci Resolve Advanced Control Panel den ultimativ schnellen Workflow zu sichern. Die physischen Bedienelemente der Gradingpulte sind logisch angeordnet und orientieren sich an der natürlichen Handposition. Benutzer sollen bei den Panels von geschmeidig laufenden hochauflösenden Trackballs sowie präzisionsgefertigten Bedienelementen und Reglern profitieren. DaVinci Resolve Gradingpulte sorgen für einen flüssigeren Arbeitsablauf und gewähren Editoren direkten simultanen Zugriff auf viele Parameter, so Blackmagic.